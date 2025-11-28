m-floが10枚目となるオリジナルアルバム『SUPERLIMINAL』を2026年2月18日(水)にリリースすることが発表された。あわせて単独公演の開催も決定している。

本作には、m-floをリスペクトする国内外のアーティストが集結。Sik-K、eill、向井太一、chelmico、Maya、鈴木真海子、ZICO、Adee A.、n-choco、RIP SLYMEなど、世代もジャンルも国境も超えた多彩なアーティストが名を連ねる。25年間にわたり独自のコラボスタイルを築いてきた“loves”の系譜が完全進化し、豪華lovesアーティストと新たなクリエイティブで過去最大のスケールへと拡張した意欲作となった。

▲『SUPERLIMINAL』

さらに未公開デモやMusic Video、セルフライナーノーツ、Special Book、☆Taku TakahashiによるMIX CD、さらに初の円盤化となる20th Anniversary Live”KYO”の映像など、多層的コンテンツを通じて超感覚アルバム“SUPERLIMINAL”を体現している。

“コラボレーション” を核に歩んできた m-flo の軌跡を、単なる回顧ではなく、未来へ突き抜ける推進力として結晶させたアルバムとなっており、互いの感性がぶつかり合い生まれる熱量と、25年の蓄積がもたらす奥行きが交差する、重層的な構造が特徴の作品となっている。

m-floはこのアルバム発売の翌日となる2026年2月19日（木）に、東京ガーデンシアターで約6年ぶりとなる単独公演＜m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”＞を開催する。同公演はデビュー25周年イヤーを締めくくる集大成として実施されるもので、これまでのm-floの歴史を振り返るだけでなく、次章へ進む意思を明確に示す公演となるとのことだ。

また、公演終了後、m-floは一定期間の「リミナル期間」を設けることも発表された。この期間は、クリエイティヴやLIVEにまつわる活動は行わず、次のプロジェクトを生み出すための準備工程として位置づけられている。

■m-flo コメント

25周年という大きな節目を迎えた今年、私たちは数えきれないほどの「奇跡の瞬間」を体験しました。

国内外のフェスやイベントに出演し、世界中の皆さんと再び音楽を通して繋がれたこと。

この25周年YEARを全力で走りきることができたのは、どんなときも支えてくれたファンの皆さん、そして共に歩み続けてくれたスタッフ、仲間たちのおかげです。そんな最高の1年を駆け抜けたm-floは、2026年2月19日、東京ガーデンシアターでのワンマンライブを一区切りとし、さらなる進化を遂げるため「リミナル期間」へと歩みを進めます。そして新しい音、新しい出会い、新しいインスピレーションを見つけ、次なるステージへと進みたいと思っています。25年間紡いできた音と言葉、そして皆さんからいただいた時間のすべてを胸に、また新たな形でお会いできる日を心から楽しみにしています。ここまで共に歩んでくださったすべての方々へ、心からの感謝を込めて。

m-flo

■10th ALBUM『SUPERLIMINAL』 2025年2月18日(水) 発売 ■対象商品

商品形態(全5形態)

Standard Edition(CD) / RZCD-67453 / \4,500+税

・CD

・ブックレット(20P)

・アナザージャケット(全3種中1種ランダム封入)

・未公開デモQR封入 Deluxe Edition(CD+DVD/Blu-ray) / RZCD-67451/B・RZCD-67452/B / 初回スリーブ仕様/ \9,000+税

・CD

・DVD/Blu-ray(Music Video)

・ブックレット(32P)

・ジャケ写ステッカーセット

・ライナーボイスQR封入 【mu-mo shop 受注生産限定】Exclusive Edition(2CD+2DVD/Blu-ray+Goods / RZZ1-67454〜5/B〜C・RZZ1-67456〜7/B〜C / スリーブ仕様 / \20,000+税

・CD

・MIX CD(Mix by ☆Taku Takahashi)

・DVD/Blu-ray(DISC1 : Music Video)

・DVD/Blu-ray(DISC2 : m-flo 20th Anniversary Live “KYO”)

・Goods

Special Book(32P)

Paper-basedVISION FRAME

FUTURE PASS 2525 ＜受注期間＞

2025年11月28日(金)〜2026年1月13日(火)23:59 ■特典

購入特典

汎用特典 : ポストカード(全3種よりランダム1種) 抽選特典(mu-mo shop特典)

・Standard Edition

応募抽選でSPECIAL EVENTへご招待(1.2月開催予定)

※詳細は後日発表 ・Deluxe Edition / Exclusive Edition

mu-mo shopにて対象商品購入者に、m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL” のライブチケット超先行抽選に参加できます。

※商品購入後にシリアルコードを付与し、別途応募サイトへシリアルの入力が必要です。 Deluxe Edition : S席(抽選)

Exclusive Edition : VIP席(抽選) & S席(抽選) / その他特典付き※詳細は後日

＜対象アルバム予約期間＞

11月28日(金)21:00〜12/9(火)23:59 ＜超先行受付期間＞

11月28日(金)21:00〜12/10(水)23:00 ＜当選発表＞

12月18日(木)15:00 ◾️TRACK LIST(順不同)

※収録曲詳細は後日発表いたします

m-flo loves Sik-K & eill & 向井太一 / tell me tell me

m-flo loves chelmico / RUN AWAYS

m-flo loves Maya / HyperNova

m-flo loves 鈴木真海子 / judgement?

m-flo loves ZICO,eill / EKO EKO

m-flo loves Adee A. / Reckless

m-flo loves n-choco / ELUSIVE

m-flo loves RIP SLYME / ARIGATTO

and more…

https://m-flo.lnk.to/SUPERLIMINAL_PKG

■＜m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”＞ 2026年2月19日(木) 東京ガーデンシアター

開場18:00/開演19:00 チケット料金：VIP席20,000円(税込)・S席10,000円(税込)

チケット申込/超先行対象AL予約：

https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?artist_id=MFLOX

※チケット超先行は対象のAL予約をされた方が申込可能

※6歳以上有料

※お一人様 1申込4枚まで