佐渡市の小学生が地元の食材の良さを広めようとオリジナルの弁当を考案しました。メインとなる食材は佐渡の特産・おけさ柿。地元愛にあふれた柿づくしの弁当を地元の住民にふるまいました。



小学生たちが次々と炊飯器に入れていくのは佐渡の特産・おけさ柿です。



佐渡市の松ヶ崎小学校では地域の文化の継承などを目的に、毎年テーマを決めて課題解決学習に取り組んでいます。ことし、3・4年生に与えられたテーマは「地域の食材を使った弁当の開発」。選んだ食材はとろけるような甘さの「おけさ柿」です。甘い柿を弁当のおかずに…児童たちは2か月ほど前から試作を繰り返してきました。





〈児童〉「最初に作ったとき食べた時はちょっとマンゴーみたいな味がして私は食べられなかったんですけど2回目はコンソメ味も効いて良いと思ったので」この日は開発でお世話になった地元の人や保護者、佐渡出身のシェフなどに試食をしてもらうことに。おけさ柿の魅力が伝わるように、料理の間も協力して試行錯誤を続けます。柿の炊き込みご飯に柿サラダ、柿コロッケ、柿の天ぷら…さらに調味料の塩や炊き込みご飯の水も佐渡産というこだわり。佐渡の食材の魅力が詰まった「佐渡松ヶ崎柿弁当」です。〈弁当を食べた人〉「おいしい」「うーん すごいね」〈柿を提供した農家〉「食事のおかずとして使われると思ってなかったので結構違和感なく本当においしい」〈佐渡出身のシェフ〉「なかなか素直な料理でいいなと思います。星3つって言いました」Q）みんなの顔見てどうだった？〈児童〉「うれしかった」〈児童〉「みんなおいしそうに食べてました」「日本中の人たちに広めたいです」子どもたちの地元愛が詰まった柿弁当。今後児童たちは弁当の改良を続け、イベントなどでの販売を検討するということです。