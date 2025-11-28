GOOD BYE APRIL、林哲司プロデュースによるニューアルバム『HOW UNIQUE!』リリース決定
GOOD BYE APRILが、2026年2月4日にメジャー2ndアルバム『HOW UNIQUE!』をリリースすることを発表した。新アーティスト写真も同時に公開されている。
メジャー2ndアルバム『HOW UNIQUE!』は、配信シングルとしてすでにリリースされている「リ・メイク」、11月5日にリリースしたばかりの「SYMPATHY」を含む全10曲が収録され、シティポップ界の巨匠・林哲司とGOOD BYE APRILの共同プロデュースとなっている。
また、収録曲「SYMPATHY」がTBS系『王様のブランチ』12月のエンディングテーマに起用されることも明らかになった。こちらは12月6日より番組にてオンエアされる。
◾️メジャー2ndアルバム『HOW UNIQUE!』
2026年2月4日（水）リリース
CRCP-20620 / ￥3,300（税込）
【収録曲】
「リ・メイク」「SYMPATHY」含む全10曲収録予定
※「SYMPATHY」：
TBS系『王様のブランチ』12月エンディングテーマ
https://www.tbs.co.jp/brunch/
※12月6日（土）よりOA
◾️メジャー7thデジタルシングル「SYMPATHY」
2025年11月5日(火)配信スタート
https://lnk.to/goodbyeapril_sympathy
＜GOOD BYE APRIL ONE-MAN TOUR2026『OUR BIOGRAPHY』 ~15th Anniversary~＞
2026年2月21日(土)名古屋ボトムライン
2026年2月22日(日)大阪BananaHall
2026年4月4日(土)東京・大手町三井ホール
チケットinfo：
プレイガイドにて 2025年11月29日(土) 10:00〜 一般発売開始
販売URL：
＜ぴあ＞ https://w.pia.jp/t/goodbyeapril/
＜ローソン＞ https://l-tike.com/goodbyeapril/
＜イープラス＞ https://eplus.jp/goodbyeapril/