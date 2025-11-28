GOOD BYE APRILが、2026年2月4日にメジャー2ndアルバム『HOW UNIQUE!』をリリースすることを発表した。新アーティスト写真も同時に公開されている。

メジャー2ndアルバム『HOW UNIQUE!』は、配信シングルとしてすでにリリースされている「リ・メイク」、11月5日にリリースしたばかりの「SYMPATHY」を含む全10曲が収録され、シティポップ界の巨匠・林哲司とGOOD BYE APRILの共同プロデュースとなっている。

また、収録曲「SYMPATHY」がTBS系『王様のブランチ』12月のエンディングテーマに起用されることも明らかになった。こちらは12月6日より番組にてオンエアされる。

◾️メジャー2ndアルバム『HOW UNIQUE!』

2026年2月4日（水）リリース

CRCP-20620 / ￥3,300（税込）

【収録曲】

「リ・メイク」「SYMPATHY」含む全10曲収録予定 ※「SYMPATHY」：

TBS系『王様のブランチ』12月エンディングテーマ

https://www.tbs.co.jp/brunch/

※12月6日（土）よりOA