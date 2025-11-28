Eveが本日11月28日、新曲「Underdog」を配信リリースした。これにともなって同楽曲のミュージックビデオがEveオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開されたことに加え、新アーティスト写真も公開となった。

ダークでエモーショナルな「Underdog」は虚実の間で揺れる心を描いた新曲だ。“本当の自分”が見えない現代にて、“負け犬らしくなっていい”と歌う同楽曲は、傷つきながら生きるすべての人への静かなエール。中毒的なメロディ、切れのいいトラック、 Eve独自の歌詞世界が融合し、現在のEveのモードを象徴するナンバーとして届けられる。

▲「Underdog」MVサムネイル

そのミュージックビデオは、「lazy cat」に続いてTikTokフォロワー200万人超のクリエイター OFF SCRIPTが制作したもの。全編アニメーションの映像は楽曲との親和性が高く、世界観がより深く体感できる仕上がりとなった。

また、新曲「Underdog」リリースを記念して、TikTokにて“AR Eve - Underdog”が公開された。これは、ARエフェクトを使用して投稿したユーザーの中から抽選で、“Underdog 特製JKTイラスト ピックキーホルダー”が当たるキャンペーンとなるもの。さらに、各配信サービスでは“Eve直筆サイン入り UNDERCOVERフラッグ”が抽選で当たるSNSシェアキャンペーンも実施中だ。

■デジタルシングル「Underdog」

2025年11月28日(金)配信開始

配信リンク：https://tf.lnk.to/Underdog

MVリンク：https://youtu.be/UfTpKaKXbG4

TikTok ARエフェクト「AR Eve - Underdog」リンク：https://www.tiktok.com/sticker/AR-Eve-Underdog-3456536748

■『Eve Arena Tour 2025 [Under Blue] 』

2025年12月24日(水)リリース

予約リンク：https://tf.lnk.to/UnderBlue_livefilm1224

特設サイト：https://eveofficial-underblue-film.com/

【完全生産限定 豪華盤 (2BD＋2LIVE CD＋GOODS＋PHOTO BOOKS)】

PPTF-7139〜7142 / \15,000(税込)

・ブルーキューブ特製BOX仕様

・特大ジャケット グリッターオイルアクリルスタンド

・ミニツアートラック

・フィルムキーホルダー (3種)

・70ページ以上 Liveフォト/メイキング 特製ブックレット

【通常盤(Blu-ray)】

TFXQ-78288〜78289 / \8,000(税込)

【通常盤(DVD)】

TFBQ-18309〜18310 / \8,000(税込) ▲完全生産限定盤パッケージ ●Blu-ray / DVD収録内容 ※完全生産限定盤・通常盤 共通

・アニメイト / アニメイト通販：ミニポーチ

・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く：ステッカー(タワーレコードver.)

・Amazon.co.jp：ビジュアルシート(3枚セット)

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・セブンネット：ナップサック

・TOY’S STORE：ステッカー(トイズストアver.)

・応援ショップ：ステッカー(Eve応援ショップver.)

※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。

※応援店対象店舗は後日店名掲載いたします。

※一部対象外の店舗もございますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へご確認ください。

