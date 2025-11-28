『ゴジュウジャー』松本仁、事務所＆スーパー戦隊の先輩・小宮璃央に感謝も「璃央くんはツンデレだから」
俳優の松本仁（20）が28日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで1st PHOTO BOOK『過去と未来 自分探しの旅』（来年2月6日発売）の先行発売記念イベントを開催した。
【全身ショット】おしゃれ！グリーンのセットアップで登場した松本仁
現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の猛原禽次郎／ゴジュウイーグル役で人気を集めている。今年の2月14日に20歳の誕生日を迎えた。「誕生日は『ゴジュウジャー』の現場で迎えました。20歳の期間を過ごした、ほとんどが『ゴジュウジャー』。20歳という年は感慨深い年ですし、その現場で20歳を過ごせたのは、めちゃくちゃありがたいことだと思います」とじっくり語っていた。
今年『ゴジュウジャー』に出演し、反応も変化したそう。松本は「街をこのまま歩くことが多いんですけど『おじいちゃんだ！』とか言われなかった言葉が（笑）。認知度が顕著に上がったなと、日常で感じています」としみじみと語った。
また、『ゴジュウジャー』といえば歴代のスーパー戦隊シリーズのレッドに変身できる設定。思い出の戦士を問われると松本は「僕の事務所の直属の先輩である小宮璃央くんの『魔進戦隊キラメイジャー』のキラメイレッドにエンゲージしたのが、めちゃくちゃうれしくて。本当にお世話になっている先輩。たまたま本編で変身できました」としみじみ。小宮から出演前にアドバイスももらったそうで松本は「日常的にお会いさせていただいている。『1年間を通して吸収できることは全て吸収してきな。現場で感じられるものを感じてきて』と優しい感じでアドバイスをもらいました。その都度、役のことについては相談をしていました」とする。
エンゲージ直後にテンションが上がり、松本は小宮へ「璃央くん！キラメイレッドにエンゲージしました」とメッセージを送ったそう。小宮の反応は「おぉすごいじゃん」だったそうで、松本は「案外あっさりで（笑）。『マジか！うれしい！』とかかと思ったんですけど。まぁ璃央くんはツンデレなので。実際に会ったら、うれしそうな顔をしてくれました」とプチ暴露していた。
PHOTO BOOKには、浴衣姿で浅草を観光する様子や室内でリラックスした自然体の松本の写真を収録。さらに、これまでとこれからをテーマにした特別インタビューも掲載し、20歳の節目を迎えた松本の初々しさと大人の魅力が交差する1冊となっている。
【全身ショット】おしゃれ！グリーンのセットアップで登場した松本仁
現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の猛原禽次郎／ゴジュウイーグル役で人気を集めている。今年の2月14日に20歳の誕生日を迎えた。「誕生日は『ゴジュウジャー』の現場で迎えました。20歳の期間を過ごした、ほとんどが『ゴジュウジャー』。20歳という年は感慨深い年ですし、その現場で20歳を過ごせたのは、めちゃくちゃありがたいことだと思います」とじっくり語っていた。
また、『ゴジュウジャー』といえば歴代のスーパー戦隊シリーズのレッドに変身できる設定。思い出の戦士を問われると松本は「僕の事務所の直属の先輩である小宮璃央くんの『魔進戦隊キラメイジャー』のキラメイレッドにエンゲージしたのが、めちゃくちゃうれしくて。本当にお世話になっている先輩。たまたま本編で変身できました」としみじみ。小宮から出演前にアドバイスももらったそうで松本は「日常的にお会いさせていただいている。『1年間を通して吸収できることは全て吸収してきな。現場で感じられるものを感じてきて』と優しい感じでアドバイスをもらいました。その都度、役のことについては相談をしていました」とする。
エンゲージ直後にテンションが上がり、松本は小宮へ「璃央くん！キラメイレッドにエンゲージしました」とメッセージを送ったそう。小宮の反応は「おぉすごいじゃん」だったそうで、松本は「案外あっさりで（笑）。『マジか！うれしい！』とかかと思ったんですけど。まぁ璃央くんはツンデレなので。実際に会ったら、うれしそうな顔をしてくれました」とプチ暴露していた。
PHOTO BOOKには、浴衣姿で浅草を観光する様子や室内でリラックスした自然体の松本の写真を収録。さらに、これまでとこれからをテーマにした特別インタビューも掲載し、20歳の節目を迎えた松本の初々しさと大人の魅力が交差する1冊となっている。