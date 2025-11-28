香港開催のK-POP授賞式、冒頭で黙とう 大規模火災を受けてレッドカーペットは中止
K-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』が28日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開幕。26日に香港で起きた大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となり、授賞式本編冒頭には黙とうを捧げた。
【写真】JO1、TXTら…『MAMA AWARDS』第2次ラインナップ
CHAPTER1（28日）のホストを務めるパク・ボゴムは冒頭、同イベントが7年ぶりに香港に戻ってきたことに触れつつ、「非常に痛ましい事故がおきてしまいました。この度、事故によて大切な日常はもちろん、愛するご家族やご友人を失われたすべての方々に深く哀悼の意を表します。どうか、これ以上被害が広がらないことを心より願い、ここでも黙とうの時間を設けさせていただきます」と伝えた。
そして、「音楽がもたらす癒しと連帯の力を信じ、ステージを通して励ましと希望を与え、少しでも前に進める力を与えたいと思います」と決意。「Support Hong Kong」と掲げ、被害者支援のための寄付を表明した。
28日、29日の2日間にわたって開催される『2025 MAMA AWARDS』では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象となる。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれる。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継する。
