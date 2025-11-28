福山雅治が、11月29日（土）に映画『新解釈・幕末伝』の主題歌「龍」をデジタルリリースする。このリリースに先駆け、11月27日（木）開催の映画『新解釈・幕末伝』完成披露試写会の会場で先行上映されたインスパイアムービー(Short ver.)が公開となった。

映画『新解釈・幕末伝』は福田雄一が監督をつとめ、ムロツヨシと佐藤二朗のダブル主演によって制作された作品。インスパイアムービーでは楽曲「龍」と映画本編映像のコラボレーションが実現している。

さらに、インスパイアムービー(Short ver.)と連動した「龍」イメージビジュアルも同時解禁された。公開されたイメージヴィジュアルのテーマは、70〜80年代に登場したパンクやニュー・ウェイヴ。前衛的かつ中性的なメイクとファッション、そして “袴にブーツ” という坂本龍馬の象徴的なスタイルを取り入れている。幕末という時代にいち早く西洋文化を取り入れ、独自のファッションを打ち出した龍馬さんの精神へのオマージュだ。

アートワークは、ディレクションを福山雅治、スタイリングを二村毅、ヘアメイクを新宮利彦が担当。音楽と俳優としてのキャリアで培われた表現が「龍」という楽曲に集約され、各国の時代背景と音楽文化が交差した、まさに2025年的な最新アートワークとなっている。

福山雅治は楽曲リリース日となる11月29日(土)に、日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』へ出演。「龍」を地上波初パフォーマンスする。また、2025年9月にデジタルリリースされた「万有引力」（日本テレビ系情報番組『DayDay.』テーマソング）の地上波初パフォーマンスも決定している。

■「龍」

2025.11.29 Digital Release

映画『新解釈・幕末伝』主題歌

特設サイト https://fukuyamamasaharu.com/ryu/ ■楽曲ダウンロードキャンペーン

キャンペーン期間中にそれぞれ対象のサービスにて楽曲をダウンロードの上、ご応募いただいた方に豪華特典が当たります。 【特典】

●クリアファイル賞：「龍」ヴィジュアル・クリアファイル <2種：カラー・モノクロ>(各種：抽選100名様)

●クリアポスター賞：「龍」ヴィジュアル・クリアポスター <2種：カラー・モノクロ>(各種：抽選100名様)

●ポストカード賞：「龍」ヴィジュアル・ポストカード<2種：カラー・モノクロ>(各種：抽選100名様)

●特別賞：「龍」オリジナルTシャツ＜White＞(抽選100名様) 【応募期間】2025年11月29日(土)00:00〜12月7日(日)23:59

【対象サービス】iTunes／レコチョク／mora／mu-mo／music.jp／オリミュウストア／Amazon Music ■BROS.／BROS.+／Fモバ会員限定企画 レコチョクダウンロードキャンペーン

【特典】「龍」オリジナルTシャツ＜Black＞(抽選100名様)

【応募期間】2025年11月29日(土)00:00〜12月7日(日)23:59

【対象サービス】レコチョク

■日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』

放送日時 2025年11月29日(土)

第一部 15:55〜16:55 ※関東ほかで放送

第二部 19:00〜22:54

【公式サイト】

https://www.ntv.co.jp/best-artist/