福山雅治、映画『新解釈・幕末伝』×主題歌「龍」のインスパイアムービー（Short ver.）公開
福山雅治が、11月29日（土）に映画『新解釈・幕末伝』の主題歌「龍」をデジタルリリースする。このリリースに先駆け、11月27日（木）開催の映画『新解釈・幕末伝』完成披露試写会の会場で先行上映されたインスパイアムービー(Short ver.)が公開となった。
映画『新解釈・幕末伝』は福田雄一が監督をつとめ、ムロツヨシと佐藤二朗のダブル主演によって制作された作品。インスパイアムービーでは楽曲「龍」と映画本編映像のコラボレーションが実現している。
さらに、インスパイアムービー(Short ver.)と連動した「龍」イメージビジュアルも同時解禁された。公開されたイメージヴィジュアルのテーマは、70〜80年代に登場したパンクやニュー・ウェイヴ。前衛的かつ中性的なメイクとファッション、そして “袴にブーツ” という坂本龍馬の象徴的なスタイルを取り入れている。幕末という時代にいち早く西洋文化を取り入れ、独自のファッションを打ち出した龍馬さんの精神へのオマージュだ。
アートワークは、ディレクションを福山雅治、スタイリングを二村毅、ヘアメイクを新宮利彦が担当。音楽と俳優としてのキャリアで培われた表現が「龍」という楽曲に集約され、各国の時代背景と音楽文化が交差した、まさに2025年的な最新アートワークとなっている。
福山雅治は楽曲リリース日となる11月29日(土)に、日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』へ出演。「龍」を地上波初パフォーマンスする。また、2025年9月にデジタルリリースされた「万有引力」（日本テレビ系情報番組『DayDay.』テーマソング）の地上波初パフォーマンスも決定している。
■「龍」
2025.11.29 Digital Release
映画『新解釈・幕末伝』主題歌
特設サイト https://fukuyamamasaharu.com/ryu/
■楽曲ダウンロードキャンペーン
キャンペーン期間中にそれぞれ対象のサービスにて楽曲をダウンロードの上、ご応募いただいた方に豪華特典が当たります。
【特典】
●クリアファイル賞：「龍」ヴィジュアル・クリアファイル <2種：カラー・モノクロ>(各種：抽選100名様)
●クリアポスター賞：「龍」ヴィジュアル・クリアポスター <2種：カラー・モノクロ>(各種：抽選100名様)
●ポストカード賞：「龍」ヴィジュアル・ポストカード<2種：カラー・モノクロ>(各種：抽選100名様)
●特別賞：「龍」オリジナルTシャツ＜White＞(抽選100名様)
【応募期間】2025年11月29日(土)00:00〜12月7日(日)23:59
【対象サービス】iTunes／レコチョク／mora／mu-mo／music.jp／オリミュウストア／Amazon Music
■BROS.／BROS.+／Fモバ会員限定企画 レコチョクダウンロードキャンペーン
【特典】「龍」オリジナルTシャツ＜Black＞(抽選100名様)
【応募期間】2025年11月29日(土)00:00〜12月7日(日)23:59
【対象サービス】レコチョク
■日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』
放送日時 2025年11月29日(土)
第一部 15:55〜16:55 ※関東ほかで放送
第二部 19:00〜22:54
【公式サイト】
https://www.ntv.co.jp/best-artist/
■映画『新解釈・幕末伝』
2025年12月19日(金)公開
【あらすじ】
今から150年前、日本の未来を変えるため、のちに幕末のヒーローと呼ばれる男・坂本龍馬と西郷隆盛が立ち上がった。
革命的な出来事が繰り返される激動の時代を経て、物語はやがて260年続いた江戸幕府の終焉と、新しい＜ニッポンの夜明け＞へとつながっていく！ そこには、誰も想像し得なかった、＜戦い＞と＜友情＞の物語があった。
【作品概要】
タイトル：『新解釈・幕末伝』
出 演：ムロツヨシ 佐藤二朗
広瀬アリス 岩田剛典 矢本悠馬 ／ 松山ケンイチ
染谷将太 勝地涼 倉悠貴 山下美月 ／ 賀来賢人
小手伸也 高橋克実 ／ 市村正親
渡部篤郎 山田孝之
監 督：福田雄一
脚 本：福田雄一
主題歌：「龍」福山雅治(アミューズ ／ Polydor Records)
制作プロダクション：CREDEUS
製 作：映画「新解釈・幕末伝」製作委員会
配 給：東宝
©️2025 映画「新解釈・幕末伝」製作委員会
公式サイト：https://new-bakumatsu.jp/
公式X(旧Twitter)：＠new_bakumatsu
公式Instagram：＠new_bakumatsu
公式TikTok：＠new_bakumatsu