m-flo、7年ぶり10枚目のアルバムリリース決定 6年ぶりの単独公演後は創作とライブ活動を一時休止
音楽ユニット・m-floが、7年ぶり10枚目のオリジナルアルバム『SUPERLIMINAL』を2026年2月18日にリリースすることを発表した。翌2月19日には、東京ガーデンシアターにて約6年ぶりの単独公演『m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”』を開催。さらに、この公演をもって“リミナル期間”へと移行することも併せて発表された。
【写真】7年ぶり！m-floのニューアルバム『SUPERLIMINAL』ジャケット
『SUPERLIMINAL』は、m-floの代名詞である“loves”スタイルを過去最大スケールで展開。Sik-K、eill、向井太一、chelmico、Maya、鈴木真海子、ZICO、Adee A.、n-choco、RIP SLYMEら、多彩なアーティストが参加し、世代やジャンル、国境を越えたコラボレーションが実現している。
同作には未公開デモ音源やミュージックビデオ、セルフライナーノーツ、☆Taku TakahashiによるMIX CD、20th Anniversary Live “KYO”の映像、Special Bookなど、複層的なコンテンツが収められた意欲作となる。
2026年2月19日に行われる単独ライブは、25周年イヤーの集大成として開催され、過去から現在、そして未来へとつながるm-floの軌跡と意思を体現する内容となる予定。終了後は創作とライブ活動を一時休止し、次なるプロジェクトに向けた準備期間＝リミナル期間に入るという。
m-floは今回の発表に際し、「この25周年YEARを全力で走りきることができたのは、ファンや仲間たちのおかげです。ここまで共に歩んでくださったすべての方々へ、心からの感謝を込めて」とコメントしている。
■m-flo コメント
25周年という大きな節目を迎えた今年、私たちは数えきれないほどの「奇跡の瞬間」を体験しました。
国内外のフェスやイベントに出演し、世界中の皆さんと再び音楽を通して繋がれたこと。
この25周年YEARを全力で走りきることができたのは、どんなときも支えてくれたファンの皆さん、そして共に歩み続けてくれたスタッフ、仲間たちのおかげです。そんな最高の1年を駆け抜けたm-floは、2026年2月19日、東京ガーデンシアターでのワンマンライブを一区切りとし、さらなる進化を遂げるため「リミナル期間」へと歩みを進めます。そして新しい音、新しい出会い、新しいインスピレーションを見つけ、次なるステージへと進みたいと思っています。25年間紡いできた音と言葉、そして皆さんからいただいた時間のすべてを胸に、また新たな形でお会いできる日を心から楽しみにしています。ここまで共に歩んでくださったすべての方々へ、心からの感謝を込めて。
『SUPERLIMINAL』は、m-floの代名詞である“loves”スタイルを過去最大スケールで展開。Sik-K、eill、向井太一、chelmico、Maya、鈴木真海子、ZICO、Adee A.、n-choco、RIP SLYMEら、多彩なアーティストが参加し、世代やジャンル、国境を越えたコラボレーションが実現している。
同作には未公開デモ音源やミュージックビデオ、セルフライナーノーツ、☆Taku TakahashiによるMIX CD、20th Anniversary Live “KYO”の映像、Special Bookなど、複層的なコンテンツが収められた意欲作となる。
2026年2月19日に行われる単独ライブは、25周年イヤーの集大成として開催され、過去から現在、そして未来へとつながるm-floの軌跡と意思を体現する内容となる予定。終了後は創作とライブ活動を一時休止し、次なるプロジェクトに向けた準備期間＝リミナル期間に入るという。
m-floは今回の発表に際し、「この25周年YEARを全力で走りきることができたのは、ファンや仲間たちのおかげです。ここまで共に歩んでくださったすべての方々へ、心からの感謝を込めて」とコメントしている。
■m-flo コメント
25周年という大きな節目を迎えた今年、私たちは数えきれないほどの「奇跡の瞬間」を体験しました。
国内外のフェスやイベントに出演し、世界中の皆さんと再び音楽を通して繋がれたこと。
この25周年YEARを全力で走りきることができたのは、どんなときも支えてくれたファンの皆さん、そして共に歩み続けてくれたスタッフ、仲間たちのおかげです。そんな最高の1年を駆け抜けたm-floは、2026年2月19日、東京ガーデンシアターでのワンマンライブを一区切りとし、さらなる進化を遂げるため「リミナル期間」へと歩みを進めます。そして新しい音、新しい出会い、新しいインスピレーションを見つけ、次なるステージへと進みたいと思っています。25年間紡いできた音と言葉、そして皆さんからいただいた時間のすべてを胸に、また新たな形でお会いできる日を心から楽しみにしています。ここまで共に歩んでくださったすべての方々へ、心からの感謝を込めて。