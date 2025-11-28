Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ø·Ý¿Í¥¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë¡ÙÃæ¤Ë¡Ö¿¦Ì³¼ÁÌä¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¼«µÔ¸ò¤¨¤Æ²ó¸Ü
¡¡U-NEXT¡Ø·Ý¿Í¥¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë2025¡Ù¤Î¼èºà²ñ¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢Æ£ËÜÉÒ»Ë¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Æ£°æ·òÂÀÏº»á¤¬½ÐÀÊ¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÄ©ÀïÃæ¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤ëÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡õÆ£ËÜÉÒ»Ë¤é
¡¡2016Ç¯¤ËTBS·Ï¤Ç2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø·Ý¿Í¥¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤¬¡¢9Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤ÎÉü³è¡£Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¡Ø·Ý¿Í¥¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë2025¡Ù¤È¤·¤ÆU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø·Ý¿Í¥¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤È¤Ï¡¢16¿Í¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬4¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¼Ö¤Ç³ÆÃÏ¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤ªÂê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿ÍÊª¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¼Ú¤êÊª¶¥Áè¡É¡£¤ª¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ò¾Ä½Ñ¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´ÖÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÂæÉ÷°ì²á¤Î9·î6Æü¤Ë½é²óÊüÁ÷»þ¤ÈÆ±¤¸ÉÙ»Î¾¾Å¸Ë¾Âæ¤«¤é¼ýÏ¿¥¹¥¿¡¼¥È¡£9Ç¯Á°¤Ï¸ü¤¤±À¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÙ»Î»³¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂ©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤½¤ÎÍºÂç¤Ê»Ñ¤ò¸½¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤âºÇ¹âÄ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¢¸åÆ£µ±´ð¡¢¾®äØÀéË¤È¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¡£°ÜÆ°¤Î¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢µì¼Ö¤¬¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÎäË¼µ¡Ç½¤¬¤¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ÖÆâ¤¬½ë¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿©Íß¤ï¤«¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë»à¤Ë¤«¤±¤¿¡×¤È²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥í¥±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¿¦Ì³¼ÁÌä¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢·Ù»¡Í¥½¨¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£Æ£ËÜ¤¬¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ÍÁê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡©¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¢¡¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à
Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¿¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¿¸åÆ£µ±´ð¡¿¾®äØÀéË
¢¡½ß¥Á¡¼¥à
ÅÄÂ¼½ß¡¿FUJIWARA¡Ê¸¶À¾¹§¹¬¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¡Ë¡¿ÅÄÃæÂî»Ö
¢¡ÍµÈ¥Á¡¼¥à
ÍµÈ¹°¹Ô¡¿¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ê¾®ÌÚÇîÌÀ¡¦Ìðºî·ó¡Ë¡¿·àÃÄ¤Ò¤È¤ê
¢¡ÀîÅç¥Á¡¼¥à
ÀîÅçÌÀ¡¿¥Î¥Ö¡¿ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡¿ßÀ²ÈÎ´°ì
¡Ú¿Ê¹Ô¡Û
¿¹¹áÀ¡
¢£¡Ø·Ý¿Í¥¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¥ë¡¼¥ë
1¡§4¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀµÚ¤Ó³Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤ªÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
2¡§¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¤ªÂê¤Ë¹ç¤¦¿Í¤ò¥Á¡¼¥à¤´¤È¤ËÃµ¤·¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¡£
3¡§¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤ÏÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¿ÍÆ±»Î¤¬¤ªÂê¤Ë¤½¤Ã¤Æ¿¿·õ¾¡Éé¡£
4¡§³Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅþÃå¤·¤¿½ç¤Î¡ÖÃå½ç¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¡¢ÂÐÀï¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¡Ö¶¥µ»¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Î¹ç·×¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·è¤¹¤ë¡£
¢¨¡Ö¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¡×¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¡×¤Ê¤ÉÆÃÄ§¤ä¿¦¶È¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡£
¢£¾ì½ê¤È¤ªÂê
¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¡¡ÉÙ»Î¾¾Å¸Ë¾Âæ
Âè1¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡ã¤È¤Ë¤«¤¯ÁêËÐ¤¬¶¯¤¤½÷À¡ä
Âè2¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¹ô¾Â³¤´ß¡ã¤È¤Ë¤«¤¯µ³ÇÏÀï¤¬¶¯¤¤¿åÃå½÷À¡ä
Âè3¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¡ã¤È¤Ë¤«¤¯²Î¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¡ä
ºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡°ñ¾ë¡¦¾ëÎ¤¥Æ¥¹¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡ã¤È¤Ë¤«¤¯Â®¤¤¼Ö¡ä
