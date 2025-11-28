湘南が今季25試合出場のMF茨田陽生の契約満了を発表「このクラブを離れるのは本当に寂しい」
来季のJ2降格が決まっている湘南ベルマーレは28日、MF茨田陽生(34)との契約を更新しないと発表した。
茨田はこれまで柏、大宮でプレー。湘南には20年に加入し、6シーズンを過ごした。J1通算333試合(7得点)に出場。今季も25試合に出場していた。
クラブを通じて「どんな時でも変わらず熱く応援してくださったファン、サポーターの皆さま、本当にありがとうございました。6年間このクラブで過ごした時間は、自分を強くしてくれただけではなく、人としても成長させてくれました」と感謝を語ると、「自分だけではなく、家族もこのクラブが大好きでした。試合の日には、楽しそうにスタジアムに来て応援してくれていました。勝っても負けても、いつも温かく迎えてくれていました。家族がベルマーレを好きになったのは、クラブ関係者、サポーターの皆さまが本当に素晴らしいからだと思います」
そして「このクラブを離れるのは本当に寂しいです。でも、この6年間を無駄にせず、前に進んでいきたいと思います。6年間、本当にありがとうございました」と結んだ。
茨田はこれまで柏、大宮でプレー。湘南には20年に加入し、6シーズンを過ごした。J1通算333試合(7得点)に出場。今季も25試合に出場していた。
クラブを通じて「どんな時でも変わらず熱く応援してくださったファン、サポーターの皆さま、本当にありがとうございました。6年間このクラブで過ごした時間は、自分を強くしてくれただけではなく、人としても成長させてくれました」と感謝を語ると、「自分だけではなく、家族もこのクラブが大好きでした。試合の日には、楽しそうにスタジアムに来て応援してくれていました。勝っても負けても、いつも温かく迎えてくれていました。家族がベルマーレを好きになったのは、クラブ関係者、サポーターの皆さまが本当に素晴らしいからだと思います」
そして「このクラブを離れるのは本当に寂しいです。でも、この6年間を無駄にせず、前に進んでいきたいと思います。6年間、本当にありがとうございました」と結んだ。