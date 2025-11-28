キンプリが修二と彰、Snow Manが嵐を歌う！ 『ベストアーティスト2025』8組シャッフルメドレーのグループ＆楽曲発表
あす11月29日放送される日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）で、25回記念特別企画の8組そろい踏み名曲シャッフルメドレーにて各グループが歌唱する楽曲が発表された。
【写真】8組シャッフルメドレーを歌う注目グループを写真でチェック！
20時50分ごろから、Hey！ Say！ JUMPがSMAPの「夜空ノムコウ」、timeleszがV6の「Can do！ Can go！」、King ＆ Princeが修二と彰の「青春アミーゴ」、SixTONESがKinKi Kidsの「シンデレラ・クリスマス」、Travis Japanがタッキー＆翼の「夢物語」、Aぇ！ groupがNEWSの「チャンカパーナ」、Snow Manが嵐の「Happiness」を歌唱。SUPER EIGHTはオールラインナップで歌う。
あすの『シューイチ』（日本テレビ系）には、Travis Japanメンバーの松倉海斗と吉澤閑也が『ベストアーティスト』のPRのために出演する。8時ごろからの出演を予定している。
日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』は、日本テレビ系にて、第一部が15時55分〜16時55分（関東ほかで放送）、第二部が19時〜22時54分放送。
出演アーティスト（※五十音順）
INI、アイナ・ジ・エンド、aoen、Ado、家入レオ、＝LOVE、 Aぇ！ group、m-flo、＆TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、KARA、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King ＆ Prince、Creepy Nuts、Kep1er、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、 Superfly、SixTONES、Snow Man、Da‐iCE、timelesz、超ときめき宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、BALLISTIK BOYZ、日向坂46、福山雅治、Hey！ Say！ JUMP、ポルノグラフィティ、マルシィ、ME：I、Mrs. GREEN APPLE、M！LK
