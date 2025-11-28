（左から）山下美月、与田祐希

写真拡大

　乃木坂46が26日と27日にわたり、横浜アリーナで3期生・久保史緒里の卒業コンサートを開催した。公演終了後、久保の同期で卒業生の山下美月と与田祐希がインスタグラムを更新。コンサートを観覧したことを伝えた。

【写真】久保史緒里の卒コンを観覧した山下美月＆与田祐希

　2016年9月に3期生として加入した久保は、約9年間にわたり人気メンバーとしてグループをけん引。卒業コンサートは2日間でセットリストを変える構成となり、久保の乃木坂46への愛情が随所に詰め込まれた内容となった。

　公演終了後、インスタグラムのストーリーズを更新した山下は、同期の与田とサイリウムを手にした写真を公開し、「最後まで綺麗だったね　本当におつかれさま」と投稿。また、与田も自身のストーリーズで「しおりらしい、卒業コンサートでした　才能と努力が凄かった。頑張ったね。9年間本当にお疲れさま！」とメッセージを贈った。

　2人の報告にファンからは「美月と与田ちゃんも来てたんだ！」「これは泣けるよほんとに」「よだした2人が隣同士で見守ってるのが涙腺崩壊すぎる」「やっぱり3期生が好きだー！」などの声が寄せられていた。

引用：「山下美月」インスタグラム（＠mizuki.yamashita.official）、「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）