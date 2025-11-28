11月最後の週末は広く行楽日和となりそうです。東日本や西日本は紅葉のラストスパートで、土日の紅葉狩りは今週末が最後のチャンスとなるかもしれません。30日（日）は北海道や東北北部で黄砂混じりの雨や雪になるでしょう。また、来週後半は真冬並みの寒気が流れ込む予想で、西日本の平地でも雪の降る所が出てきそうです。雪への対策をお願いします。

■あす29日（土）の全国天気

広く日差しに恵まれるでしょう。行楽日和・紅葉狩り日和となりそうです。札幌は雪のマークがありますが、降っても朝までで、昼間は日差しが戻る見込みです。

■あす29日（土）の予想最低気温

全国的に一桁の冷え込みが予想されています。広島はきょう28日（金）より7℃も低い5℃、札幌は8℃も低い氷点下1℃の予想です。

■あす29日（土）の予想最高気温

日中の気温もきょう28日（金）より低い所が多いでしょう。東京都心は5℃低い15℃、日差しがあっても日陰だと肌寒く感じられそうです。北海道や東北北部は多くの所で日中も10℃に届かない予想です。

【あす29日（土）の各地の予想最高気温】

札幌 ： 5℃ 釧路 ： 6℃

青森 ： 8℃ 盛岡 ： 8℃

仙台 ：12℃ 新潟 ：11℃

長野 ：11℃ 金沢 ：13℃

名古屋：16℃ 東京 ：15℃

大阪 ：16℃ 岡山 ：15℃

広島 ：16℃ 松江 ：16℃

高知 ：17℃ 福岡 ：17℃

鹿児島：19℃ 那覇 ：25℃

■黄砂の予想

あす29日（土）にかけて、黄砂が飛んでくる心配はなさそうですが、30日（日）になると、北海道や青森県に飛んでくる可能性があります。その後、週明け12月1日（月）は、西日本から北日本のより広い範囲に黄砂が飛んでくる可能性があります。関東方面にも黄砂が飛んでくるかもしれません。呼吸器に疾患のある方などは、▼洗濯物を室内干しにする、▼マスクをつけるなど、対策を行うと良さそうです。