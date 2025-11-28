ボートレース宮島でひとりの女性レーサーがデビューしました。広島で9年ぶりに誕生した女性選手のボートにかける思いです。



水しぶきをあげて時速80キロで駆け抜けるボートレース。スピード感と迫力が魅力の公営競技です。



11月21日、ひとりの女性レーサーが勝負の世界に飛び込みました。





■池田美優 選手「どうにか追いつきたいなって思いで走ってました」デビューまでの挑戦を追いました。11月11日。広島支部に所属する選手が合同で練習にのぞんでいました。9月にプロになったばかりの池田美優選手（18）です。ボートレースには男女の区別がありません。それでも、女性選手の割合は2割弱。広島に女性レーサーが誕生するのは9年ぶりです。Q女性が入ってきてくれたのは？■橋本明 選手(11年目)「うれしいです。やっと？みたいな。上を目指して一緒に広島支部として頑張りたい」先輩の指導を受けながら、デビュー戦に備えます。池田選手は呉市の出身です。きっかけは高校生の頃、叔父に連れられレースを観戦したことでした。■池田美優 選手「そのときの本番ピットから出る選手、ピット離れっていうんですけどその出方がめっちゃかっこよくてやりたいなと思って目指しました」それから1年足らずして高校を中退し、養成所へ。試験の倍率は約20倍。さらにそこからプロになれるのは半分ほどという狭き門です。■池田美優 選手「グレードの高いレースとか見てると女子選手も一緒に走ってるし、もう男子か女子か分からないみたいな、それが面白いなと思って」ボートレースの売り上げは近年、右肩上がりです。インターネットで舟券を買う"ネット投票"が普及し、昨年度は過去最高を記録しました。優勝賞金が1億円を超えるレースもある一方、厳しい実力主義の世界。レース中に大けがをすることもある命がけの競技です。■池田美優 選手「ちょっときょう怖いかもみたいな恐怖心があったりしたら全然ダメなんで、食らいついていきたいなって思ってます」迎えたデビュー戦の日。「6コースは6号艇池田美優。これがメモリアルのプロ初出走です」最も外側の不利なコースからスタートする池田選手。競うのは、30代から50代、ベテランの男性選手です。1周600メートルのコースを3周し、速さを競います。必死に食らいつきますが、徐々に引き離されてしまいます。結果は6位。ほろ苦いデビューとなりました。■池田美優 選手「初めてレースをここで見たときに、絶対1年間頑張って修了してここで走りたいって思っていたのでようやくできて嬉しかったです。先輩たちと競り合えるような楽しませられるようなレースをしたいなって思います」プロとしての一歩を踏み出した若きボートレーサー。挑戦は始まったばかりです。【2025年11月28日放送】