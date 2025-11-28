3児の母で俳優の杏（39）が、ネットで“爆買い”したという日用品を紹介し、反響を呼んでいる。

【映像】杏、パリの自宅キッチンでおすすめの調理器具を紹介する様子

2022年から日本とパリ、2拠点で生活している杏。YouTubeチャンネルには、パリの自宅キッチンでおすすめの調理器具を紹介する様子や、東京の自宅に保管してある思い出の雑誌や台本を整理する様子などを投稿している。

ネットで“爆買い”したという日用品を紹介

11月27日は「【大量開封】自宅に届いた44個の荷物を開けていきます！」という動画で、次のように話している。

「シャーペンのセット。子どもたちが『シャーペンを持ってくるように』みたいな授業が増えてきたので、なくしたりもするでしょうから、替えも含めて多めに買っています」

「こちらはですね開けないんですが。理由はですね、父への誕生日祝い。小さいクリスタルっぽい充電式のランプ。『開けてみて〜』って（父に）言ってみたいと思います」

「やっぱり開封する時ってワクワクしますね。この自分の生活がすごい見えるようで、ちょっと恥ずかしくもあり、みなさんにも楽しんでいただけたらと思います」

子どもたちのものや父親で俳優の渡辺謙（66）へのプレゼントなど、ネットで“爆買い”した様々な商品を紹介した。

この動画にファンからは、「杏ちゃん大人爆買い!!すごすぎる」「センスの良さが光ってますね。より日常生活が楽しめますように」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）