¡Ö»ä¡¢»Ò¤É¤â»º¤Þ¤Ê¤¤¤è¡×·ëº§¼°ÅöÆü¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«É×¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ä¡¿DINKs¤Î¥È¥Ä¥¥È¥ª¥«¡
¡ØDINKs¤Î¥È¥Ä¥¥È¥ª¥« ¡Ö»º¤Þ¤Ê¤¤½÷¡×¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊËÌ¼ÂÃÎ¤¢¤Ä¤/¤Ö¤ó¤«¼Ò¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡»Ò¤É¤â¤Ï»º¤Þ¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¥¢¥µ¤È¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿É×¡¦Å¯Ìé¡£¡ÈDINKs¡É¤È¤·¤Æ²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¡Ö»º¤Þ¤Ê¤¤ÁªÂò¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼Â¤ÏÅ¯Ìé¤Ë¤ÏÈë¤á¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡½¡½¡£ÁªÂòÅª»Ò¤Ê¤·É×ÉØ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ØDINKs¤Î¥È¥Ä¥¥È¥ª¥« ¡Ö»º¤Þ¤Ê¤¤½÷¡×¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡»Ò¤É¤â¤Ï»º¤Þ¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¥¢¥µ¤È¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿É×¡¦Å¯Ìé¡£¡ÈDINKs¡É¤È¤·¤Æ²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¡Ö»º¤Þ¤Ê¤¤ÁªÂò¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼Â¤ÏÅ¯Ìé¤Ë¤ÏÈë¤á¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡½¡½¡£ÁªÂòÅª»Ò¤Ê¤·É×ÉØ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ØDINKs¤Î¥È¥Ä¥¥È¥ª¥« ¡Ö»º¤Þ¤Ê¤¤½÷¡×¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£