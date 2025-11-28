サッと穿くだけ → 体型カバー！【ハニーズ】40・50代におすすめ！「即戦力スカート」

脚のラインを拾わず気楽に穿けるスカートがあれば嬉しい。そんなミドル世代は、今回紹介する【ハニーズ】のスカートを要チェック！ 縦ラインを強調するプリーツをあしらったスカート、Iラインシルエットなのにゆとりのあるスカートなら、即戦力になってくれそうです。

プリーツの縦ラインですっきりキレイめコーデに

【ハニーズ】「プリーツスカート」\3,980（税込）

華やかに揺れるプリーツが女性らしいスカート。公式サイトによると「腰まわりのプリーツを中縫いした、スッキリ見えが叶うデザイン」とのことで、ウエストのもたつきが気になりにくい工夫が魅力です。膝下のミディ丈で、ショートブーツ合わせもおすすめ。ウエストの後ろはゴム入りなので、楽に穿けそうです。両サイドポケット付きも高ポイント。

ゆとりがあるのにすっきり見えしやすいIラインスカート

【GLACIER lusso】「ナロースカート」\3,980（税込）

ハニーズの一部店舗でも買える【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場したのは、レディなムードを醸し出すIラインシルエットのスカート。公式サイトによると「体のラインを拾いすぎず体型もカバー」してくれるとのこと。上半身がボリューミーになりがちな冬コーデのバランス調整役として、活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Emika.M