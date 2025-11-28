SV¥êー¥°½÷»Ò¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー½Ð¾ìÁª¼ê¤¬·èÄê¡ª NECÀîºêÀª¤¬ÆÀÉ¼¾å°Ì¤òÆÈÀê
¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍSV¥êー¥°¡ÊSVL¡Ë¤Ï28Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¡Ø¥¨¥à¥Ã¥È presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎSV¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËGLION ARENA KOBE¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£24Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥ÁÃË½÷³Æ2Ì¾¡¢Áª¼êÃË½÷³Æ28Ì¾¡Ê¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È2Ì¾¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー4Ì¾¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー4Ì¾¡¢¥»¥Ã¥¿ー2Ì¾¡¢¥ê¥Ù¥í2Ì¾¤º¤Ä¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤È¥êー¥°¿äÁ¦¤Ë¤è¤ê·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Î»³ÅÄÆóÀé²Ú¤¬48,732É¼¤ÇºÇÂ¿ÆÀÉ¼¡£¤½¤³¤ËÆ±¤¸¤¯NECÀîºê¤Îº´Æ£½ÊÇµ¤ÈÏÂÅÄÍ³µª»Ò¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤ËSAGAµ×¸÷¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÃæÅÄµ×ÈþHC¤¬1°Ì¤Ë¡£2°Ì¤À¤Ã¤¿NECÀîºê¤ÎÃæÃ«¹¨ÂçHC¤È¤È¤â¤Ë¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏÆÀÉ¼¿ô1°Ì¤Î»³ÅÄ¤È2°Ì¤Îº´Æ£¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Áー¥àÊ¬¤±¤Ï12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¡Ö¥Áー¥àÊ¬¤±¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤Î°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È
¥í¥¶¥Þ¥ê¥¢¡¦¥â¥ó¥Á¥Ù¥ì¥ë¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¡¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë
µÜÉôÍõÍü¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¡¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë
¥ê¥»¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ø¥Ã¥±¡ÊÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¡¿¥êー¥°¿äÁ¦¡Ë
¾®¾¾¸¶ô¥¹á¡Ê²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¡¿¥êー¥°¿äÁ¦¡Ë
¢§¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー
»³ÅÄÆóÀé²Ú¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë
¹ÓÌÚºÌ²Ö¡ÊSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë
ËãÌî¼·ÆàÌ¤¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¡¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë
Ê¿»³»íÕÁ¡ÊSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë
Âç¸µ¼ëºÚ¡Ê¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡¿¥êー¥°¿äÁ¦¡Ë
Ì¬ÎØ¹¬¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¡¿¥êー¥°¿äÁ¦¡Ë
¥Ö¥ê¥ª¥ó¥Ì¡¦¥Ð¥È¥éー¡ÊAstemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë¡¿¥êー¥°¿äÁ¦¡Ë
»³¸ý¿¿µ¨¡Ê£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º¡¿¥êー¥°¿äÁ¦¡Ë
¢§¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー
º´Æ£½ÊÇµ¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë
ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë
ÌîÃæÎÜ°á¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¡¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë
ËÌÁë°¼²»¡ÊSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë
¥¸¥ã¥ó¡¦¥Æ¥£¡¦¥¿¥ó¡¦¥È¥¥¥¤ー¡Ê·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¿¥êー¥°¿äÁ¦¡Ë
ÀîÅºÈþÍ¥¡ÊPFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¡¿¥êー¥°¿äÁ¦¡Ë
·ëÂ«ÈþÆî¡ÊÅì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì¡¿¥êー¥°¿äÁ¦¡Ë
ÎÓ¶×Æà¡ÊÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¡¿¥êー¥°¿äÁ¦¡Ë
¢§¥»¥Ã¥¿ー
ÃæÀî¤Ä¤«¤µ¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë
»³²¼ÍÚ¹á¡Ê·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë
¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¡¦¥È¥à¥³¥à¡Ê¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¡¿¥êー¥°¿äÁ¦¡Ë
²Ö²¬ÀéÁï¡ÊÅì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì¡¿¥êー¥°¿äÁ¦¡Ë
¢§¥ê¥Ù¥í
À¾Â¼ÌïºÚÈþ¡ÊSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë
À¾ºê°¦ºÚ¡ÊÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¡¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë
´äß·¼Â°é¡Êºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¡¿¥êー¥°¿äÁ¦¡Ë
Ê¡Î±·ÅÈþ¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¡¿¥êー¥°¿äÁ¦¡Ë