明治安田J2リーグロアッソ熊本は、J2残留かJ3降格か、運命の最終戦が29日にホームのえがお健康スタジアムで行われます。対戦相手は13位のヴァンフォーレ甲府です。



ロアッソは現在、勝ち点36の17位で残留圏内にいます。

残留を争っているのは勝ち点34で18位の富山と勝ち点33で19位の山口です。



ロアッソが勝てば文句なしの残留。

しかし引き分けや負けた場合は、富山や山口の結果次第でJ3降格となってしまいます。





まず引き分けの場合（ロアッソ勝ち点37）、18位の富山が勝利すると勝ち点37で並び、富山が2点差以上で勝てば得失点差で18位に転落します。そして負けた場合は（ロアッソは勝ち点36）、富山・山口のどちらかが勝てばロアッソは降格となります。最終戦を前に練習に励む選手たちに意気込みを聞きました。残留か降格かをかけた最終戦を前に熊本市で最終調整を行うロアッソ。ここまで35試合に出場し、キャプテンとしてチームを引っ張ってきた岩下航選手。この1週間のチームの状況をどのように見ているのでしょうか。

■岩下航選手

「一人ひとりの思うこともあるだろうしマイナスなことを 言う選手もいると思いますけど、 それをしっかりみんな我慢して前向きに最後頑張ろうというところ」



また、ここまで劇的なゴールで勝利に導いてきた神代慶人選手。次こそ勝つため、黙々と練習に励んでいました。



■神代慶人選手

「悔しさを胸に1週間練習をしてきた。練習ではチームメートと意思を合わせたり、細かな部分を今重点的にやっています」





最終戦の相手は13位のヴァンフォーレ甲府。甲府はここ6試合勝ちがなく、勝利から遠のいている状況はロアッソと同じです。



甲府との対戦を岩下選手も神代選手も冷静に分析していました。



■岩下航選手

「1対1のところの球際だったりセカンドボールだったり、そういうところで負けていては試合は勝てない。勝ちたい気持ちが強い方が勝つと思う」

■神代慶人選手

「先制点が非常に大事になってくるかなと思います。苦戦するだろうなと思いますけど、自分たちのサッカーをしてしっかり勝ちたい」



J2残留のため、そしてここまで応援してくれるサポーターのためにも最終戦は是が非でも勝利したいと意気込みます。



■神代慶人選手

「自分が点を取って、そして守備でもチームに貢献して絶対勝ちたいと思います」

■岩下航選手

「いろいろプレッシャーもあると思いますけど、一人ひとりがしっかり楽しんで思いっきりやって最後全員で笑って終われるような試合にしたい」



運命の最終戦、ヴァンフォーレ甲府との対戦は29日午後2時キックオフです。