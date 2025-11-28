香港の高層マンションで起きた大規模火災。これまでに128人の死亡が確認されています。行方のわからない家族や隣人の捜索活動を見守る住民たち。200人以上と連絡がとれていないということです。

■いまだ200人以上と連絡がとれず

深い悲しみにくれる、火災が起きたマンションの住人。

マンションの住人

「私たちの生活はよかった。幸せだった。いつも帰ってきたら隣人と挨拶するのに、隣人が誰もいなくなって、どうなっているんだろう」

自身の家族は無事でしたが、仲のよかった隣人は、いまだ連絡がつかないまま。

マンション住人

「2日間ご飯を食べていないし眠れなかった。いつになったら帰れるのか。自分の家の日常が戻ってほしいだけ」

発生から3日目。

記者

「きょうは煙はほとんど見られません。マンションの外壁が黒くなっているのが見てわかります」

28日に中国国営メディアが投稿したマンション内部の映像。黒く焦げた部屋の横には、家のあるじを待つ、生活感のある部屋が。階段には、水が滝のように流れていました。

8棟が並び立つ香港の高層マンションで起きた大規模火災。

「どこに行ったの？ 電話が通じない。何の連絡も来ていない」

「落ち着いて、落ち着いて。今は泣かないでください。私の家族も同じです」

捜すのは、安否のわからない家族。死者128人、ケガ人79人。

いまだ200人以上と連絡がとれていないといいます。

知人が行方不明（70代）

「（知人）2人と連絡がとれていない。これ以上話すと涙が出そう。60年間、泣いていないのに…」

■工事責任者2人の身柄を拘束、汚職の疑い

当時、マンションで行われていたのが大規模な改修工事。炎が燃え広がった要因として浮き彫りとなったのが、「建築資材の危険性」。緑の保護ネットなどが防火基準を満たしていない疑いがあるといいます。

今回の火事では工事業者の取締役ら3人を、過失致死の疑いで逮捕。さらに28日、香港の汚職捜査機関は、工事の顧問を務めていた建築会社の責任者2人の身柄を拘束しました。

地元メディアによると、今回の工事費用は3億3000万香港ドル、日本円で約66億円。2人は、マンションの改修工事に関する汚職の疑いがあるとみられています。

■いまだわからない出火の理由 避難者“支援の動き”も

一方、いまだわからないのが出火の理由。地元メディアは住人の証言として、こう報じています。

住人の証言（地元メディアによる）

「住人らからこの半年の間に『複数の作業員が喫煙している』との苦情の声があがっていた」

火災の原因かはわかりませんが、作業員らの“たばこ問題”があったようです。

現場マンションの近くでは“支援の動き”も。

──何をもらいましたか？

マンションの住人

「下着です」

現在、ホテルに身を寄せているという男性。家から持ち出せたのは、スマートフォンや、つえが入ったバッグ1つだけ。

マンションの住人

「全部失いました。ここでもらうしかない」

9か所ある避難所には、あわせて500人以上が避難しているということです。

