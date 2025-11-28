9年前に大炎上した“元小学生ホスト”に密着 高校生となった彼の意外な現在、母親との関係性に迫る 『ダマってられない女たち』
ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#13が、きょう28日(22:00〜)に配信される。
『ダマってられない女たち season2』場面カット
○“元小学生ホスト”の今に密着
番組では、9年前に大炎上した“元小学生ホスト”の今に密着。「こんにちは! 琉雅です」と爽やかに登場したのは、かつて話題となった元小学生ホスト・琉ちゃろ。高校生となった彼の意外な現在と、母・ちいめろとの関係性に迫る。
将来について母が「できれば公認会計士になってもらいたいなって」と期待を寄せると、すかさず琉ちゃろが「レベルが高いよ!」とツッコミを入れる場面も。
(C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。
『ダマってられない女たち season2』場面カット
○“元小学生ホスト”の今に密着
番組では、9年前に大炎上した“元小学生ホスト”の今に密着。「こんにちは! 琉雅です」と爽やかに登場したのは、かつて話題となった元小学生ホスト・琉ちゃろ。高校生となった彼の意外な現在と、母・ちいめろとの関係性に迫る。
(C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。