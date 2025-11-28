カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、“カリッカリ食感”がクセになるクランチキャンディ「カリッカリ梅クランチ」を12月2日から全国のローソン限定で発売する。

近年、SNSを中心に人の聴覚や視覚を刺激する、心地良い音を収録した「ASMR動画」が人気を集めている。「ヒトツブカンロ」で人気の「グミッツェル」も、外側はパリッと、中はしっとりとした独特な食感がASMRの世界でも注目され、YouTubeを中心にさまざまな人が「グミッツェル」の咀嚼音を撮った動画をアップしている。





そんなASMR動画においてTikTokを中心に“カリカリ梅”がトレンドとなっており、現在、若年層からの注目度が上がっている。一方、従来の梅キャンディにおいては梅干しの味わいを追求したものや、熱中症対策に向けた塩分補給のための商品が多く、カンロではカリカリの噛み心地にこだわった「カリッカリ梅クランチ」を開発した。

「カリッカリ梅クランチ」は、内側の層を紀州南高梅の梅干しのフリーズドライチップやパフを練り込み軽い食感に仕立てたクランチキャンディに、外側の層はパフを練り込んだ素材感のあるハードキャンディにした2層構造でカリッカリのクランチ食感を引き出している。梅に加え、昆布エキスやしそ、岩塩を配合することで、旨みが広がる味わいに仕上げている。カリッカリの食感と梅本来の素材感がクセになる一粒となっている。

独自の2層構造で引き出す“カリッカリ食感”は、ASMR動画にもぴったりだとか。これから迎える受験シーズンの勉強の合間にカリッと噛んで気持ちを切り替えたり、年末に向け仕事に疲れたときのリフレッシュに、噛んで味わう“カリッカリ食感”のクランチキャンディをぜひ楽しんでほしいという。

［小売価格］210円（税込）

［発売日］12月2日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp