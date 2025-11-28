『ポケモン』変装するドット＆ボタン コレクレー行方不明？第120話あらすじ＆場面カット
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第120話「ドット＆ボタン！極秘大作戦」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
12月5日放送の第120話は、ラクリウムのデータを入手するため、ドットとボタンはエクシードミュージアムに潜入！厳重なセキュリティを突破し、作戦は順調かと思われたが…コレクレーが行方不明に！？
さらには、ルーベラとインディに見つかってしまう！そこにアゲートも現れ、絶体絶命のドットたち！無事、エクシードミュージアムから脱出することはできるのか―！？
新章「ライジングアゲイン」編では『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』「後編・藍の円盤」のキャラ・ブルベリーグ四天王のタロ、カキツバタが登場。修行の舞台となるブルーベリー学園が描かれ、シアノ校長など新たな人物、ポケモンたちとのバトル、出会いが描かれる。
ラクリウムのデータを入手するため、ドットとボタンはエクシードミュージアムに潜入！厳重なセキュリティを突破し、作戦は順調かと思われたが…コレクレーが行方不明に！？さらには、ルーベラとインディに見つかってしまう！そこにアゲートも現れ、絶体絶命のドットたち！無事、エクシードミュージアムから脱出することはできるのか―！？
