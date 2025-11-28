松本仁、1st PHOTO BOOK撮影中に弟とばったり 家族が『ゴジュウジャー』宣伝しすぎて「うれしい反面、ちょっと恥ずかしい」
俳優の松本仁（20）が28日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで1st PHOTO BOOK『過去と未来 自分探しの旅』（来年2月6日発売）の先行発売記念イベントを開催した。
【全身ショット】おしゃれ！グリーンのセットアップで登場した松本仁
現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の猛原禽次郎／ゴジュウイーグル役で人気を集めている。今年の2月14日に20歳の誕生日を迎えた。「誕生日は『ゴジュウジャー』の現場で迎えました。20歳の期間を過ごした、ほとんどが『ゴジュウジャー』。20歳という年は感慨深い年ですし、その現場で20歳を過ごせたのは、めちゃくちゃありがたいことだと思います」とじっくり語っていた。
家族は松本の『ゴジュウジャー』出演がうれしかったそうで「身内が自分のことを自慢気に話をしてくださる（笑）」とにっこり。“日曜9時30分”と布教しているという。「うれしい反面、ちょっと恥ずかしい」と苦笑いしながらも「生き生きとして自慢してくれている顔を見れるだけで、少しでも親孝行をできているのかなという気持ちで幸せです」と感慨深げだった。
ついに完成した1st PHOTO BOOK。「1番初めって重要だと思う。緊張感を持って撮影をしました。自分の強みは何か考えて撮影をしました」と振り返る。撮影時の印象的なできごととして「浅草で撮影したんですけど、本当に偶然、弟と遭遇しまして。やらせなしの遭遇でした」と明かし、「一応、2ショットの撮影はしておきました（笑）。それが載っているかは、お楽しみに」と意味深に呼びかけた。「1stなので、2ndもあるように皆さん、よろしくお願いします！」としていた。
「食べることが好き。食べ歩き、浅草ならではの名物を食べながら幸せそうな顔をしている自分がいます。家で朝ごはんを作るシーンも撮影しました。食べものを食べる松本仁が多い印象です」と内容を説明。お気に入りカットも。シャワーを浴びる1枚で「日常的にトレーニングをしていまして。ちょい見せしています。シャワーシーンは挑戦で、やっとちょっと見せる時が来たか、とワクワクしている自分もいます。皆さんの反応を楽しみにしながら撮影をしました。こんなに多くの人に見られることがないので恥ずかしい気持ちもありましたね（笑）」と照れながら告白していた。
PHOTO BOOKには、浴衣姿で浅草を観光する様子や室内でリラックスした自然体の松本の写真を収録。さらに、これまでとこれからをテーマにした特別インタビューも掲載し、20歳の節目を迎えた松本の初々しさと大人の魅力が交差する1冊となっている。
