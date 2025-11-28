またしても大谷翔平の顔だらけに…米データサイトが示す“規格外の球速支配”「WS先発投手の最速40球」 その内訳とは？

大谷の圧倒的な支配力が、またも証明された(C)Getty Images

ほぼ独占状態だ。

現地時間11月27日、米野球データサイト『Codify Baseball』は、公式Xを更新し、「2025年ワールドシリーズ（WS）における先発投手の最速40球」を発表。1位から40位の選手を1枚の画像にまとめ、“異常なランキング結果”に反響が集まっている。

【写真】またしても大谷翔平の顔だらけ！『Codify Baseball』が投稿した“異常なランキング結果”の画像

4列10行、合計40枚の顔写真で構成されたその画像は、まさに大谷翔平（ドジャース）の“顔だらけ”だ。衝撃的なことに39枚が日本人スターで、残りの1枚が同僚タイラー・グラスノーとなっている。“規格外の球速支配” をユーモラスかつ強烈に示す投稿となった。

ランキング上位をほぼ独占している大谷。ブルージェイズと対戦したWSは、10月27日の第4戦で最速99マイル（約159.3キロ）、11月1日の第7戦で最速100.9マイル（約162.4キロ）を計測するなど、流石の球速だった。投手復帰1年目とは思えない内容だ。