シナリオアート、2年ぶりMVは学生時代の甘酸っぱい記憶を想起 WEBアニメ『ザ・レンチキュラーズ』主題歌
ツインボーカル3ピースバンド、シナリオアートの新曲「ザ・レンチキュラーズ」（11月1日配信リリース）のミュージックビデオ（MV）が、28日午後7時にYouTubeで公開された。シナリオアートにとって2年ぶりのMVとなる。
【写真】学生時代の甘酸っぱい記憶を想起させる「ザ・レンチキュラーズ」MVカット
同曲は、10月31日からYouTubeチャンネル「TRIGGER CHANNEL」で全世界に配信されている雨宮哲監督（TRIGGER）の新作WEBアニメ『ザ・レンチキュラーズ』の主題歌として書き下ろした楽曲。学園アニメの世界観をMVにも落とし込み、全編にわたって学校を舞台に撮影された。
今作の監督はハヤシコウスケ（Gt／Vo）の熱烈オファーにより、映像ディレクター・吉田ハレラマ氏と初タッグ。キャストとして俳優の兵頭百華、瀬野一至が出演した。男女の学生による初々しいかけあいをごく自然な雰囲気で切り取り、楽曲と同じく言葉では表現できない恋愛観を表現。学生時代の甘酸っぱい記憶を想起させ、シナリオアートの楽曲と共に優しい気持ちに包まれる映像作品となっている。
新曲「ザ・レンチキュラーズ」を引っ提げ、2026年1月23日には東京・下北沢シャングリラでワンマンライブを開催する。
