サケのまち・村上市で冬の風物詩『塩引き鮭』を軒下に吊るす作業が行われました。一方で、サケの漁獲量が例年の10分の1と不漁が続いています。



■入澤芽生記者

「遡上するサケを捕獲するウライという柵があるのですが、川の水位が上がり今日は水の下に沈んでいます。」



サケの一括採捕漁で有名な、村上市の三面川。

サケが川を登れないように「ウライ」と呼ばれる柵を沈めていますが、川の水位が高く今日の漁は中止に。10月21日から漁が始まりましたが、10日ほどしか稼働できていません。



今シーズンの漁獲量は189匹で、2024年の同じ時期の2014匹と比べると10分の1程度です。



■三面川鮭産漁業協同組合 平田茂伸副組合長

「1日にとれる量は1～2本、多くても5本くらい。」



さらに、サケの不漁により卵の数も減少しています。平田さんは、水温の上昇が関係しているのではと話します。



■三面川鮭産漁業協同組合 平田茂伸副組合長

「3年前に稚魚を放流したときの水温が高かったんじゃないか。それで稚魚が生き残っているのが少ないんじゃないか。」





さらに、サケを提供する料亭にも影響が出始めています。

村上市の『能登新』は、サケ料理のフルコースを提供しています。



■能登新 山貝誠社長

「村上のサケを食べに来ていただけるところもあるので、産地にこだわってやっている。」



毎朝、三面川の漁協に行くのが日課ですが、最近はほとんどサケを仕入れることができていません。仕入れることができても、2倍近くの価格になることもあるといいます。



■能登新 山貝誠社長

「いまはまだうちの在庫量は大丈夫だが、来年は間違いなく足りなくなる。」