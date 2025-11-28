去年8月、岐阜県中津川市の民家のすぐ近くにある、農機具倉庫で撮影されたのは…体長140センチを超えるクマ。大きな袋をくわえて、その場を後にします。

【写真を見る】｢米ぬか｣の味を覚えて繰り返し訪れたクマ 捕獲されたのは体長142センチ体重130キロのオスのツキノワグマ 岐阜･中津川市では男子高校生が襲われる被害も 警戒いつまで？

農機具倉庫の持ち主は長年、この地区に暮らす90歳の原利春さん。



（原利春さん）

「イノシシを捕るために、（米ぬかを）集めて置いておいた。そしたら知らないうちに入ってきて食べて…」



クマが持ち去ったのは「米ぬか」。イノシシのワナに仕掛けるエサや肥料として保管していましたが、クマはその味を覚えてしまったようです。

米ぬかの味を覚え、何度も訪れるクマ

（原さん）

「袋をくわえてトタンをまたいで川へ降りていって、安全な所にぬかを持っていって食べた」



クマはイノシシ対策で囲ったトタンを軽々と乗り越え、何度も訪れたといいます。



（原さん）

「（米ぬかを）冷凍庫に入れて重しを置いて、ふたをガッと開けたり引っかいたり」



（松本道弥アナウンサー）

「金属製の板でも、はっきりと爪の痕がわかる」

ワナを設置して1か月後…クマを捕獲

ついに冷凍庫まであさるようになり、猟友会は市や警察と相談し倉庫にワナを設置することに。そして、クマが最初に現れてから1か月後の去年9月。



（原さん）

「最終的にはワナに入りました。午前2時ごろです」



ワナに捕獲されたクマ。その後、猟友会によって駆除されました。クマは体長142センチ、体重130キロのオスのツキノワグマでした。

Q.今後クマがこないような対策は考えている？

（原さん）

「クマは対策なんかできない」



民家の近くまで繰り返し姿を見せるクマ。この地区では、ことし9月にはクマが男子高校生を襲う被害も起きました。