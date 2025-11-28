¶áÆ£¿¿É§¡¡¡È¥Þ¥Ã¥Á¡É¤¬·ù¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·ãÇò¡ÖÀ¨¤¯Äñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¸½ºß¤Î¿´¶¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Î°¦¾Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎÈÓÅçÄ¾»Ò¤ÈËãÉÛ½½ÈÖ¤Îµï¼ò²°¤Ç¥µ¥·°û¤ß¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡È¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó¡É¤È¤«¡È¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î·ù¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö30Âå¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë³¹Êâ¤¤¤Æ¤Æ¤â¡È¥Þ¥Ã¥Á¤À¡Á¡É¡È¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤À¡Á¡É¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢30¡¢40¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢¡È¥Þ¥Ã¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¡Ø¶ò¤«¼Ô¡Ù¤È¤«Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡È¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ËÀ¨¤¯Äñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¿´¶¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö50²á¤®¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Öº£¤Ê¤ó¤«¡È¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó¡É¡È¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¯¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¤È¼«µÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ä¥¢¡¼¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£