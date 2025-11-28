2025年11月29日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
物事をまじめに考え過ぎると失敗しそう。もっと気楽でOK。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
深刻に考え過ぎると収拾がつかなくなりそう。楽観的に過ごして。
10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
リサイクル店をチェック。安価で品質のよい品をゲットできそう。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自分の本心が分からなくなりそう。深呼吸で落ち着いて。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
読書日和。人生や生き方を語る本には思わぬ収穫があるはず。
7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
思うようにことが進まない日。でも笑顔で過ごせば味方が現れそう。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
買い物運が好調。ファッション関連で掘り出しものが見つかるかも。
5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
いいアイデアがどんどん湧く日。共同作業をすると◎。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
友達を大切に。いざというときに力になってくれるはず。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
好情報ゲットの日。身近な友人の情報に聞き耳を立てて。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
友人と対立の暗示が。相手の意見を尊重すると得るものが増えそう。
1位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
自分のやり方で突っ走ろう。周囲に遠慮する必要はなし。
