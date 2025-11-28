今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年11月29日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


物事をまじめに考え過ぎると失敗しそう。もっと気楽でOK。

11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


深刻に考え過ぎると収拾がつかなくなりそう。楽観的に過ごして。

10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


リサイクル店をチェック。安価で品質のよい品をゲットできそう。

9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


自分の本心が分からなくなりそう。深呼吸で落ち着いて。

8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


読書日和。人生や生き方を語る本には思わぬ収穫があるはず。

7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


思うようにことが進まない日。でも笑顔で過ごせば味方が現れそう。

6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


買い物運が好調。ファッション関連で掘り出しものが見つかるかも。

5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


いいアイデアがどんどん湧く日。共同作業をすると◎。

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


友達を大切に。いざというときに力になってくれるはず。

3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


好情報ゲットの日。身近な友人の情報に聞き耳を立てて。

2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


友人と対立の暗示が。相手の意見を尊重すると得るものが増えそう。

1位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


自分のやり方で突っ走ろう。周囲に遠慮する必要はなし。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)