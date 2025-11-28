なでしこジャパンやアーセナル、日テレ・ベレーザ、INAC神戸などで活躍した岩渕真奈さんが28日、自身のインスタグラムを更新。高知県で開催されたイベントに参加し、子どもたちと交流したことを報告しました。

岩渕さんが参加したのは、日本サッカー協会とみずほフィナンシャルグループが開催したサッカーを通じて子どもたちの心身の健全な育成に貢献し、地域のサッカーやスポーツ普及促進を目的としたイベント「BLUE DREAM みらいスクール」。今回は、高知県四万十市で開催されました。

岩渕さんは子どもたちと交流する様子を収めたフォトを公開し、「サッカーでは子供達とスモールサイドゲーム！そのあとは夢について考え発表する時間。サッカー少年少女達が夢について話をしてくれました」と回想しました。そして「可能性しかない未来、またどこかでサッカーを通して成長した姿で会えるのを楽しみにしています」と子どもたちへのメッセージをつづりました。

またイベントを通じて地域の魅力も実感。「四万十の子供達と元気に楽しい時間を過ごさせてもらいました！お昼にいただいたカツオも美味しかった。高知のみなさんありがとうございました！！」と感謝の気持ちを表しました。