11月28日に行われた衆院外務委員会。高市早苗首相（64）の“台湾有事”答弁が日中関係にネガティブな影響を及ぼす中、委員会でも議題にあがった。

高市氏は7日の衆院予算委員会で、立憲民主党・岡田克也議員（72）の台湾情勢をめぐる質疑に対し、「（中国が）戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても（集団的自衛権の行使が可能な）存立危機事態になりうる」と発言。台湾を“革新的利益”と位置付ける中国は、日本が武力行使に踏み切る可能性を示したことに猛反発。

以降、中国側は「旧敵国条項」を持ち出すなど、日本への圧力を強めている。

「中国大使館は11月21日にSNSで、日本など先の戦争の敗戦国が『侵略政策に向けた行動』を再びとった場合、中国を含む戦勝国は国連安全保障理事会の許可を必要とせず、『直接軍事行動を取る権利を有する』と投稿。これは国連憲章の『旧敵国条項』を根拠にしていますが、’95年の国連総会では、旧敵国条項の早期削除を求める決議が採択されており、中国も賛成に回っていました。これにより旧敵国条項は“死文化した”という認識が一般的で、外務省も23日に『国連の判断と相いれない』と中国側に反発しています」（政治部記者）

そんななか、28日の衆院外務委員会では、立憲民主党・原口一博議員（66）が、「脅威というのは意思プラス能力ですから。高市総理が今回の答弁で、中国に武力行使をする、脅威を与える、そんな発言をしたか。全くしてない。法の当てはめを聞かれて、ケースを答えたに過ぎない。しかし返ってきたのが旧敵国条項。とんでもない」と主張。

続けて、「中国の隘路は日本だと思う。例えばレアアース、中国が100パーセント持っていますが、レアアースを生成する技術を持っているのは日本です。日本にレアア―スが来なければ、彼らは生成することはできない」と発言。日本と中国の関係は“win-win”で、中国が日本の技術に頼らざるを得ない機会もあることから、旧敵国条項まで持ち出すやり方は適切ではないとの認識を示した。

その上で、高市氏が、存立危機事態の認定をめぐって、歴代政権が堅持してきた「個別具体的な状況に即し政府が総合的に判断する」（曖昧戦略）という認識を飛び越え、台湾周辺における中国の軍事行動に言及したことに対し、以下のように述べた。

「今回も高市さんに謝れと言っているけど、かえって国際社会は強いメッセージで彼女を支えてますよ。むしろ国内の方が、“なんで曖昧戦略をひっくり返すのか”と。我々立憲民主党も曖昧戦略です。自民党も高市内閣も曖昧戦略を放棄したわけじゃない。ここだけは確認してください」

これに対し、茂木敏充外相（70）は「曖昧戦略を定義すること自体が、曖昧戦略を否定することになるのではないかと私は思います」と答弁。続けて、高市氏の答弁を引き出していた岡田議員について、「どういう事態が（存立危機事態）どうなんだ、というやり取りについては、かなり岡田委員の方が迫られていた。曖昧戦略を、定義は別にして、変えられるようなことをされたのではないかと思います」と語った。

原口氏は、「曖昧戦略は、アメリカが定義している戦略です。“一つの中国”を認めつつ、無謀なことは許さない。でもその中身については言わない、これが我が党の基本なんです」と応じ、こう述べた。

「だから茂木大臣がご批判になったことは、私たちも真摯に受け取らなければいけないと考えているわけです」

岡田氏に対する茂木氏の批判を、「真摯に受け取らなければいけない」とした原口氏。ただ、野田佳彦代表（68）をはじめ“仲間”である立憲民主党の議員からは「岡田氏に対する批判は筋違い」という意見が多く出ている。そのため、原口氏の発言には立憲の議員からも異論が出たのだろうか、原口氏は後ろの席を睨みつけ、「“いやいや”ってどういうことだよ？」と怒りをあらわにした。

議場が一時ざわつくなか、原口氏は「これね、国益を賭けてるわけですよ。おかしいでしょ！侵略の意図も武力攻撃の意図もないのに、なんで旧敵国条項を出すんですか？明らかにやりすぎでしょ。ここで後ろに引いて、何かいいことあるかって、ないんですよ」と訴えていた。