サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお届けするフライデーユナイテッドです。プレーオフでのJ2昇格を目指すユナイテッドは29日、アウェーでツエーゲン金沢とのリーグ最終戦に臨みます。



前節のホーム最終戦でFC琉球とは引き分け。J2自動昇格はなくなりましたが、プレーオフによる昇格の望みは残されています。前節、大阪と宮崎が勝ったためユナイテッドは現在5位。プレーオフは上位に入るほど条件が有利になるので、29日の金沢戦は順位を1つでも上げておきたい大事な一戦です。





（鹿児島ユナイテッドFC 杉井颯選手）「泥臭くても変な勝ち方でも、それでも勝たなきゃいけない。それがプレーオフにつながるし、順位も変わってくるし、やっぱり白波スタジアムでやるメリットは相当でかい。前節、アディショナルタイムで点を取りましたけど、あの後の勢い含めて、あれが白波スタジアムだと思う」（鹿児島ユナイテッドFC 田中稔也選手）「本当に一人一人が気持ちのこもったプレーで最後絶対に勝ちたい」（鹿児島ユナイテッドFC 相馬直樹監督）「100％いいシーズンだったと言えるように、まだそういうチャンスがあるので、そう言えるよう残りのゲームに向かっていきたい」J2昇格のプレーオフの仕組みを確認しておきましょう。年間順位3位から6位の4チームがトーナメント方式でJ2昇格を争います。準決勝は3位対6位、4位対5位。トーナメントで2勝したチームがJ2昇格です。プレーオフは上位が有利です。試合は、上位チームのホームで開催されます。さらに、引き分けの場合は上位チームが勝ち上がります。現在、ユナイテッドは5位。3位FC大阪との勝ち点差は2、4位宮崎との勝ち点差は1なので、大阪、宮崎の結果次第では、3位に浮上して準決勝、決勝をホームで戦える可能性もあります。プレーオフをより有利に戦うための大一番。6位金沢とのリーグ最終戦は29日行われます。