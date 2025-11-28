小国町の職員が逮捕・起訴された贈収賄事件で、町長が「違法性はないのでは」と発言したことについて住民団体が内容説明などを求めました。



■小国の未来を考える会 西田直美代表

「町を率いるリーダーの姿勢がこれで大丈夫なのかと」



事の発端は小国町の渡邉誠次町長の発言です。





公共工事をめぐり飲食や宿泊の接待があったとして、町の職員と建設会社の社長が逮捕された際に町長は、2人が中学時代の先輩、後輩だったことから…





■小国町 渡邉誠次町長「おごったりおごられたりの関係だったと言われたのでお互いにそういう付き合いがあると聞いていたので、違法性はないのではないかと思っている」

この発言について町の議員は総意として「違法性の有無は裁判を通じなければ明らかにできない」として、発言の撤回や真意について説明を求める要望書を渡邉町長に提出しました。

さらに28日、住民らが経緯や内容に関する説明を求める約200人分の署名と請願書を熊谷博行議長に提出しました。



■小国の未来を考える会 西田直美代表

「議長たちが出した要望書っていうのが非公式だったっていうのを今回私たちが請願を出したことによって公式なものにしていただきたい」



今後は議会運営委員会がこの請願書を議題に挙げるかどうかを検討します。また今回の事件を受けて小国町は、職員のコンプライアンスに関する意識調査を12月中を目途に行う方針です。

