¥°¥é¥É¥ë¤Ë¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡¡ÃÓËÜ¤·¤ª¤ê½é¥«¥ì¥ó¥À¡¼´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¤Ç¤«¤Ã¡ª¡×¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¿åÃå¼Ì¿¿
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTERASU¡ßTERASU¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥Æ¥é¥Æ¥é¡×¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¡Ê22¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤í¤«¤é½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£¼«¿È½é¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤À¤¬¡¢´°À®ÉÊ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¤Ç¤«¤Ã¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤«¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥¹¥×¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Ê¼Ì¿¿¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï11¡Ý12·î¤Î¿åÃå¼Ì¿¿¡£¡Ö12·î¤¬ÃÂÀ¸Æü·î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ò¾þ¤ë1Ëç¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ÀÅ¤«¤á¤Ê¼Ì¿¿¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÉô²°¤Ç°ìÈÖÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¾þ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¡£¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¸¼´Ø¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢ËèÆüÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡Ù¤ò¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¾®°ËâÅª¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡Ö¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤¿¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö»ç¡×¡£¡Ö»ç¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤É¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¸µµ¤¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£12·î29Æü¤Ë¤Ïº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¡ÖºÇ¸å¤Ê¤Î¤ÇÂç½¸·ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇÂç³èÌö¡£ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö2nd¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£