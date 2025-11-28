¹â»ÔÈ¯¸À¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤Ë¸í¤Ã¤¿¥·¥°¥Ê¥ëÁ÷¤ë¡¡Ãæ¹ñ³°¸òÉô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÌÓÇ«¡Ê¤â¤¦¡¦¤Í¤¤¡ËÊóÆ»´±¤Ï28Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ï¤«¤Ä¤ÆÂæÏÑ¤òÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤·¡¢É®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¬¤¿¤¤ºá¤òÈÈ¤·¤¿¡£Ì±¿ÊÅÞÅö¶É¤¬ÆüËÜ¤ËÕ»¤Ó¡¢ÆÈÎ©¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ÏÈÜÎô¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÆâÀ¯´³¾Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤Ë¶Ë¤á¤Æ¸í¤Ã¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤òÈ¯¤·¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÌÓ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤Ç¤¢¤êÂæÏÑ¸÷Éü¡ÊÆüËÜ¤Î¿¢Ì±Åý¼£¤«¤é¤Î²òÊü¡Ë80¼þÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÎò»ËÅªºáÀÕ¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢Îò»Ë¤Î¶µ·±¤ò¤¯¤ß¼è¤ê¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ò¸·¼é¤·¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ç¸ÀÆ°¤ò¿µ¤à¤Ù¤¤À¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ë¡¢¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤òÅ±²ó¤·¡¢Ãæ¹ñÆâÀ¯¤Ø¤Î´³¾Ä¤ò¤ä¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤ÇÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦Í×µá¤¹¤ë¡£