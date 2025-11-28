『幼女戦記』第2期、2026年放送 テレビアニメ新作は9年ぶりでPV公開
テレビアニメ『幼女戦記』の第2期が2026年に放送されることが決定した。テレビアニメ新作は2017年の第1期放送から9年ぶりとなる。
【動画】9年ぶり！ターニャの悪い顔 『幼女戦記』第2期の最新映像
あわせて新ティザービジュアルとＰＶが公開。第2期新監督に決定した山本貴之は「幼女戦記という作品に携わることができて大変光栄です。素晴らしいスタッフの皆様と鋭意制作侵攻中ですので、今しばらくお待ちください！」とコメントを寄せた。
公開された新ティザービジュアルでは、第2期でも期待される激しい展開を暗示するような燃えているピアノを演奏するターニャが描かれている。
ティザーPVでは、帝国の勝利を喜ぶプロパガンダかと思いきや、第1期でターニャの行く手を阻む「存在X」による回想から始まり、それに抗うように奮闘するターニャの様子が映し出されている。
『幼女戦記』はカルロ・ゼン氏の同名小説が原作。前世の記憶を持ったまま異世界に転生した主人公ターニャ・フォン・デグレチャフが、極度の現実主義・合理的な思考で戦争を生き抜いてゆく物語。
テレビアニメが2017年1月〜3月にかけて放送され、ターニャ役を悠木碧、ターニャの部下のヴィーシャ役を早見沙織が担当。2019年には劇場版が公開された。
