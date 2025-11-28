2024年SKE48を卒業し、女優・タレントとして活躍中の北野瑠華さんが、オール水着グラビアマガジン『ENTAME 36℃』Vol.02のネット限定の特別版表紙に登場。タイトな水着で圧倒的な美貌とボディを見せつけました。



【写真】この笑顔は反則！キュートすぎる北野瑠華さん

2024年発売の1st写真集『触れて、みる？』がヒットし、一気にグラビア界の中心に立った北野さんは、今回は制服姿で撮影に挑みました。写真家・青山裕企さんの代表シリーズ「SCHOOLGIRL COMPLEX」とのコラボによるもので、学生時代の余韻を思わせる幻想的な世界観のグラビアに仕上がっています。



通常版の表紙と巻頭を飾るのは「グラビア女王」と呼ばれる沢口愛華さん。撮影は東京・荻窪に残るレトロな温泉旅館で行われ、湯船で水と戯れる無邪気なカットから、和室での黒い水着による落ち着いた表情まで、対照的な姿を見せています。



この2人のほかにも、小池里奈さん、沢美沙樹さん、山岡聖怜さん、あゆのさん、鈴木Mob.さんが登場し、それぞれが個性を際立たせるグラビアを披露。通常版・特別版ともにセブンネット限定の特典付き版が発売。通常版には沢口愛華さんのポストカード、特別版には北野瑠華さんのL版ブロマイド（2種からランダム1枚）が付属する仕様です。



創刊号に続く2号目となる今回も、「あのコの体温を届ける」というコンセプトをより深めた内容になっています。



【北野瑠華さんプロフィール】

きたのるか 26歳 1999年5月25日生まれ 岐阜県出身 T158 2013年にSKE48の6期生としてデビューし、2019年にはチームKIIの副リーダーに就任。2024年6月にグループを卒業し、同年9月に発売した1st写真集が大きな話題を呼んだ。2025年は地上波連続ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務めるなど、活動の幅を広げている。最新情報は、公式X（@official_ruka25）、公式Instagram（@rukakitano0525）にて