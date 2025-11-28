「世界一やさしい日本酒の味覚図鑑」（カンゼン）が12月2日（火）に発売される。

【画像】約1000銘柄から厳選した日本酒の味覚をわかりやすく解説

「79本（モダン）×3（香り・味・ペアリング）」と「51本（クラシック）×3（冷酒・常温・熱燗）」の味覚を大衆に寄り添う言葉で表現した「世界一やさしい日本酒の味覚図鑑」。

いまや世界に誇れる“ザ晩酌酒”日本酒の味覚がわかれば、食卓に並べるべき肴がおのずと見えてくる――。本書は、高級酒からカップ＆パック酒、飲み方（冷酒・常温・熱燗）プラス「合う肴」まで、約1000銘柄の日本酒を嗜んだ酒ブロガーが「79本（モダン）×3（香り・味・ペアリング）」と「51本（クラシック）×3（冷酒・常温・熱燗）」の味覚を、「味覚アイコン」と「肴アイコン」を駆使しながら大衆に寄り添う言葉で表現した、これまでにない世界一やさしい日本酒図鑑となっている。

■構成壱 モダン・エレガント 陸奥八仙 ピンクラベル 吟醸／赤武 純米酒 NEWBORN／赤武 SNOWEXTRA／赤武 SAKURAなど／純米吟醸 生酒など／コラム1 「辛口の日本酒」は問題だらけ!?／弐 モダン・シック 上川大雪 純米吟醸 吟風／田酒 特別純米 山田錦／陸奥八仙 ISARIBI 特別純米 火入れ／陸奥八仙 夏どぶろっく 純米活性にごり生酒など／コラム2 プレミア日本酒の買い方参／クラシック・リッチ 十勝 本醸造／住吉 特別純米酒 銀住吉 極辛口／土田 Tsuchida 麹99％／神亀 手造り純米酒など／コラム3 地酒専門店を探せ!／肆 クラシック・マイルド 山本 ど辛 純米／まんさくの花 特別純米 うまからまんさく ひやおろし／雪の茅舎 奥伝山廃／大七 生酛純米など／コラム4 日本酒の保管方法／世界一やさしい日本酒の用語解説／コラム5 日本酒は香りが8割! ワイングラスのススメ／特別収録 熱燗マトリクス

■神奈川健一（かながわ・けんいち）横浜在住のサラリーマン。30代の頃に『獺祭』を飲んで衝撃を受け、『新政』で沼にハマり、『十四代』でとどめを刺された日本酒ファン。その後趣味が高じて日本酒ブログを開設して7年継続中。日本酒会を開催したり、日本酒スクール「インフィニット酒スクール」に4年通ったりと、お酒を通じていろいろな人と巡り会ってきた。基本的に家飲み派だが、酒屋さんの角打ちも大好き。好きな銘柄は『黒龍』と『獺祭』。醸造酒が好きなので、ワインもビールも大好物。

