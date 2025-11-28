ÀôÎ¤¹á¡¢¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤ÇµµÍüÏÂÌé¤ÎºÊÌò¤Ë¡¡µÈÅÄÈþ·î´î¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤é¤â½Ð±é·èÄê
¡¡2026Ç¯2·î15Æü¤è¤êWOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¿¥ÅÄÍµÆó¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¡¢ÀôÎ¤¹á¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¡¢µÖ¤ß¤Ä»Ò¤é¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1160ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÊý¸¬»°¤ÎÎò»ËÂç²Ï¾®Àâ¡ØÂç¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¥·¥êー¥º¤òËÌÊý¤Î¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ò¤â¤È¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡ÈËÌÊýÈÇ¡É¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡ÙÁ´19´¬¤ò½é±ÇÁü²½¤¹¤ëËÜºî¡£ÉåÇÔ¤·¤¿À¤¤òÍ«¤¤¡¢Ë¡¤ËÇØ¤¤¤Æ¤Ç¤âÀµµÁ¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¤¿¤Á¡É¤ÎÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¤À¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Á×¹¾Ìò¤Î¿¥ÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢ÇÈÎÜ¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉåÇÔ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÍðÀ¤¤Ë¡¢ÀµµÁ¤ò¿®¤¸¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î²¼µéÌò¿Í¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÏÁ×¹¾¡£Èà¤¬µ¤·¤¿¡ÈÀ¤Ä¾¤·¡É¤Î½ñ¡ØÂØÅ·¹ÔÆ»¡Ù¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¹³¤¦¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡£Î¢¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë¼Ô¡¢·³¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¼Ô¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Î¤Æ¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢´ú¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¡£Àï¤¦ÍýÍ³¤Ï°ã¤¨¤É¡¢»Ö¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡£¿®¤¸¤ë¼Ô¤Î¤¿¤á¡¢´ú¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¤·¤¿108¿Í¤¬¡¢¹ñ²È¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÅ¨¤ËÄ©¤à¡£
¡¡µÈÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Å¨¿Ø±Ä¤ÎÆ°¤¤ä¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¿×Â®¤Ë»¡ÃÎ¤·¡¢Ì£Êý¤ØÅÁÃ£¤¹¤ë´í¸±¤ÊÇ¤Ì³¤òÃ´¤¦´ÖÄµ¤¿¤Á¤Î°ì¿ÍÌ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤â½÷½¾¼Ô¤È¤·¤ÆÁ×¹¾¤Î¤¿¤á¤Ë»Å¤¨¤ëïåÇÌÀËÌò¡£ïåÇÌÀË¤Ï¡¢Éã¤òË´¤¯¤¹Èá¤·¤±¿Ì¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÎÂ»³Çñ¤ÎÆ¬ÎÎ¤Î°ì¿Í¡¦Á×¹¾¡Ê¿¥ÅÄÍµÆó¡Ë¤Î¤½¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤Þ»Å¤¨¤Æ·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¡ÈÅ·²¼µ©Âå¤ÎÁä»È¤¤¡É¤È¤·¤Æ¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÎÓÑÕ¡ÊµµÍüÏÂÌé¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢É×¤ò²¹¤«¤¯»Ù¤¨Â³¤±¤ë½÷À¡¦Ä¥ÍõÌò¤Ë¤Ï¡¢Àô¤¬·èÄê¡£Ä¥Íõ¤Ï¡¢ÎÓÑÕ¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¤·¤µ¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤È¤¢¤ëÈá±¿¤Î½ÐÍè»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÄ¥Íõ¡¢¤½¤·¤ÆÎÓÑÕ¤Î±¿Ì¿¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£
¡¡ÎÂ»³Çñ¤Î·ÐºÑ´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ëâº½ÓµÁ¡Ê±§³á¹ä»Î¡Ë¤Ë»Å¤¨¡¢ÎÂ»³Çñ¤Î»ñ¶â¸»¤Ç¤¢¤ë±ö¤ÎÌ©Çä¤Ë´Ø¤ï¤ë蠟Îé²ÚÌò¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃæÂ¼¡£蠟Îé²Ú¤Ï¡¢·É°¦¤¹¤ëâº½ÓµÁ¤äÁ×¹¾¤é¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤¹¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬ÎÂ»³Çñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Äë¤ÎÄ¾Â°·³¡Ö¶Ø·³¡×¤ÎÉð½Ñ»ÕÈÏ¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤â¡¢Ä«ÄîÆâ¤Îµ¿¿´°Åµ´¤ä¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤ä¤¬¤ÆÄÉ¤ï¤ì¤ë¿È¤È¤Ê¤ë――¤½¤ó¤Ê¸É¹â¤ÎÉð¿Í¡¦²¦¿Ê¡Ê¥¥ã¥¹¥ÈÌ¤È¯É½¡Ë¤Î¡ÈÊì¡É¤Ç¤¢¤ë²¦ÊìÌò¤Ë¤ÏµÖ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶å¤Ä¤ÎÎµ¤Î»ÉÀÄ¤òÇØÉé¤¤¡È¶åÌæÎµ¡É¤Î°ÛÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼ã¤Àï»Î¡¦»Ë¿Ê¡ÊÌÚÂ¼Ã£À®¡Ë¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¡¢ÁÆºï¤ê¤ÇÌ¤½Ï¤ÊÂ©»Ò¤ò°Æ¤¸¤Ê¤¬¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë»ËÎéÌò¤òÅÄÃæ·ò¡£Á×¹¾¤Î½¾¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ïåÇÌÀË¤È¤Î·ÚÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÅâµí»ùÌò¤ò¼ãÎÓ»þ±Ñ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÎÂ»³¸ÐÈÊ¤ÎÎÁÍý²°¤ò±Ä¤à¼ç¿Í¡¦¼ëµ®¡Ê¹â¶¶ÏÂÌé¡Ë¤ÎÉÂ¤ËÉú¤·¤¿ºÊ¡¦ÄÄÎïÌò¤Ë¾¾Åç»ÖÊâ¡¢¤½¤·¤Æ¡È¸×»¦¤·¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÉð¾¾¡Ê°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ë¤ÎµÁÍý¤Î»Ð¤Ç¡¢·ã¤·¤¤±¿Ì¿¤òÇØÉé¤¦ß¯¶âÏ¡Ìò¤Ë²ÆÌÜ°¦³¤¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë