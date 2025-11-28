【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】努力にごほうび？義母からのプレゼント＜第15話＞#4コマ母道場

あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？　今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？　お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。

第15話　私が選んだウェア



【編集部コメント】

お義母さんからフォームやペース配分などを指導されながら、ここしばらく懸命についていっていたクミさん。その努力をお義母さんはしっかり見てくれていたのですね。ここにきてクミさんも、お義母さんが自分のことをずっと見守ってくれていたと気づいたことでしょう。言い方はキツイですが、実は思いやりのある人のようですよ？

原案・ママスタ　脚本・ササミネ　　編集・井伊テレ子