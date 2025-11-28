トキと交流を深める小谷の思いは…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は12月1日から第10週「トオリ、スガリ。」が放送される。

松江に冬がやってきた。松野トキ(郄石あかり)は、はじめての松江の寒さに震えるレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)を温めながら見守る。そんな中、松江中学の生徒・小谷春夫(下川恭平)がヘブンの忘れ物を届けに現れる。

寒さのあまりお風呂にいってしまったヘブンを待つ間に、交流を深めるトキと小谷。どうやらトキに好意があるようだがトキは気づかない。数日後、トキの家の前をウロウロする小谷を野津サワ(円井わん)が目撃する。サワや家族はトキより先に小谷の好意を知ってしまい、秘かに小谷の恋を応援することに…。

下川は、大ヒット映画「国宝」で主役の立花喜久雄(吉沢亮)の親友・早川徳次の青年期を好演した。ヘブンを支える英語教師・錦織友一を演じている吉沢との共演シーンはあるのか…。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

恋心に気づかないトキ(郄石あかり)

「ばけばけ」より(C)NHK

トキに思いを寄せる小谷春夫(下川恭平)

「ばけばけ」より(C)NHK

交流を深めるトキ(郄石あかり)と小谷春夫(下川恭平)だが…

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。