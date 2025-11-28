¡Ö¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤ÎÃæ¿Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×Êì¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¡õKōki,à¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ª¥Õá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö°äÅÁ»Ò¶¯¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×¤È¤ÎÀ¼
¼ÖÆâ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¼¡½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤ÎKōki,¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¤Ç²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª½Ð¤«¤± with mum ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹©Æ£¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Î¥ª¥Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆü¾ï¤Îà¥Ê¥Á¥å¥é¥ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Kōki,¤Ï¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó¤Î³ó¤òÉ¨¤Ë¡¢¹©Æ£¤Î³ó¤«¤é¤Ï¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤¬à¥Á¥é¥êá¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÆÌ¼¤Î°ÜÆ°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤ÎÃæ¿È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö°äÅÁ»Ò¶¯¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£