¡ÖGet Wild¡×¤«¤é38Ç¯¡ÄTM NETWORKºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÌÚº¬¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×
¡Ö¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¥¦¥Ä¡¢ÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡¡80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¤Î»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö40ËÜ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤«¤é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢Áª¶Ê¡¢Î¹¤ÎÀè¡¹¤Ç¤Î¸Â¤ê¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¶á¤¤²¿µ¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡¢¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢FANKS¤¿¤Á¤Î¿ô¡¹¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤Ê¤É¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò°ì½ï¤Ëµ²±¤òCarry on¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢YouTube¤ËÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏTM NETWORK¡Ê¥Æ¥£¡¼¥¨¥à¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¡£2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ÈWOWOW¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤Î2ËçÁÈBlu-ray¤¬12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç3¿Í¤¬¸ì¤é¤¦»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤À¤è¤Í¤§¡×¡Ö¥¬¥¹¥È¤Ç¤æ¤ë¤æ¤ë¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¤ë²Ä°¦¤µÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë3¿Í¡×¡Ö3¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¸µµ¤¤Ç¹¬¤»¡×¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ëÈë·í¤Ï·ë¶É¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡×¡Ö¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¥¦¥Ä¡¢ÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®¼¼Å¯ºÈ¤ÏTM¤Ç¤Î³èÆ°¤¬1ÈÖ³è¤³è¤¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÃæ¤À¤ÈÌÚº¬¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¼ã¤¯¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TM NETWORK¤Ï¾®¼¼Å¯ºÈ(67)¡¢±§ÅÔµÜÎ´(68)¡¢ÌÚº¬¾°ÅÐ(68)¤Ë¤è¤ë3¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢1984Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£87Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖGet Wild¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢88Ç¯¤Ë¤ÏÂè39²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£