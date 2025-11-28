¡Ö·ëº§⁉¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¹¤®¡×¸µKAT-TUN¾åÅÄÎµÌé¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤Èà»ØÎØ¥¥é¥ê¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°áÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥É¥é¥Þ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
¸å¤í¤«¤éÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß»ØÎØÈäÏª¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡3·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡ÖKAT-TUN¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿Íµ¤½÷Í¥¤Îà»ØÎØ¥¥é¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾åÅÄÎµÌé¡£2¿Í¤Î¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬Ãå¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÅÄ¤¬ÀÐ°æ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯1·î7Æü³«»Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ë2¿Í¤ÏÉ×ÉØÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¹¬¤»´¶°î¤ì¤ë1Ëç¤Ë¡Ö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡£¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ë¤·Îø°¦¥É¥é¥Þ³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÏÃÂê¤ÈºÇ¶¯¥Ó¥¸¥å¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö·ëº§⁉·Ï¤Î¿·¥É¥é¥Þ¹ðÃÎ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Êµ¨Àá¤«¡Á¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤¨¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¸????¤«¤Ã¤ï¤¤¡¢¡¢¡¢Í½ÁÛ³°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤Ç¤â·ëº§¤Ï¼»ÅÊ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¸«¤ì¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£