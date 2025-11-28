福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

博多阪急「サツマイモフェスタ」

サツマイモを使ったスイーツの催し。紅あずまを使った「覚王山 吉芋」（愛知）の芋けんぴや焼き芋と牛乳のみで作った新感覚のドリンク「飲む焼き芋」 など、定番から新感覚まで15店舗の味覚が並ぶ。あんこの魅力が満載の「あんの祭典」も同時開催。

日時:12月1日(月) までの 午前10時〜午後8時 （最終日は午後5時まで）

場所: 博多阪急8階催場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57559/

九州4県と北東北3県 焼酎・日本酒の大試飲会

九州4県（熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）と東北3県（青森県、岩手県、秋田県）の「焼酎と日本酒」をメインとした試飲と販売。お酒に合う特産品の試食と販売もある。

日時:11月29日(土) 午前11時〜午後7時

場所 博多駅マイング広場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57515/

坂本千明作品展「ねこのうた」

繊細で詩的な紙版画の作品で多くの人を魅了する坂本千明さんの個展。「猫はまるで詩（うた）のよう」と語る坂本さんが描く猫たちが会場に並ぶ。新作版画約30点、関連書籍、雑貨などを販売する

日時:11月30日(日) まで 午前11時〜午後6時

場所:書肆吾輩堂2階（中央区六本松）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57129/

リト@葉っぱ切り絵展〜葉っぱに集ういきものたち〜

葉っぱ切り絵アーティストのリトさんによる作品展。葉っぱ切り絵の実物やパネル各40作品以上を展示する。

日時:12月15日(月) まで、午前9時〜午後5時（最終入館は午後4時半 ）、火曜休館

場所:旧安川邸（北九州市戸畑区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57460/

隙あらば猫 町田尚子絵本原画展

猫が登場する絵本で人気を博す画家・絵本作家の町田尚子さん。そのデビュー作から最新作までの絵本原画や装画を、スケッチなどの貴重な制作資料とあわせて紹介する。

日時:11月29日(土)〜2026年1月12日(月・祝) 、午前10時〜午後5時（入場は午後4時半まで）、 月曜休館

場所: 九州芸文館（筑後市）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57536/

