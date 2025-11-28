石原さとみさんが季節限定商品「牛すき鍋定食」を堪能 - すき家の新TVCM「すきな時間」篇がスタート
牛丼チェーン店「すき家」は11月28日より、俳優の石原さとみさんを起用した新TVCM「すきな時間」篇を、順次全国にてオンエアしている。
すき家では10月28日より、特製の割り下がしみ込んだ牛肉や野菜、うどんなど、たっぷりの具材を鍋で煮込んだ季節限定の商品「牛すき鍋定食」を販売している。
新TVCM「すきな時間」篇では、冬の寒い日の夜、石原さんがすき家を訪れるシーンからスタート。
石原さんが「牛すき鍋定食」を注文し、グツグツと音を立てながら牛すき鍋が完成すると、まずは旨みたっぷりの牛肉を溶き卵にくぐらせて一口。
続いて、溶き卵を鍋に回し入れ、卵とじになった具材を一口、また一口と味わう姿が描かれている。
新TVCM「すきな時間」篇は、11月28日より順次全国で放送される。
すき家では10月28日より、特製の割り下がしみ込んだ牛肉や野菜、うどんなど、たっぷりの具材を鍋で煮込んだ季節限定の商品「牛すき鍋定食」を販売している。
新TVCM「すきな時間」篇では、冬の寒い日の夜、石原さんがすき家を訪れるシーンからスタート。
石原さんが「牛すき鍋定食」を注文し、グツグツと音を立てながら牛すき鍋が完成すると、まずは旨みたっぷりの牛肉を溶き卵にくぐらせて一口。
続いて、溶き卵を鍋に回し入れ、卵とじになった具材を一口、また一口と味わう姿が描かれている。
新TVCM「すきな時間」篇は、11月28日より順次全国で放送される。