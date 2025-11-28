cosmosy、最新曲「Physics〜物理的な〜」配信スタート 独自の視点で“恋の物理学”描く
4人組ガールズグループ・cosmosyが、きょう28日にデジタルシングル「Physics〜物理的な〜」をグローバルリリースした。
【動画】恋の物理学！cosmosy「Physics〜物理的な〜」ミュージックビデオ
同作は、2nd EP『of the world』へとつながる先行シングル。重力や自然現象、物理法則といった“物理”に恋心を重ねたテーマが印象的な一曲で、cosmosy独自の感情解釈をエモーショナルに表現している。未知の世界で互いに引かれ合い、加速度を増しながら軌道を変えていく“恋の物理学”を感覚的かつ独創的な視点から描いている。
リリースに先駆けて、多彩なティザーコンテンツが先行公開されている。27日には韓国Netflixで話題の『黒白料理人』で知られるイム・ヒウォンシェフとともに、業界関係者やインフルエンサー約200名を招いたリスニングパーティーも行われた。
また、音楽配信サービスのdヒッツでは、連動キャンペーンも12月1日午前10時からスタート。エントリーと「myヒッツ」登録で抽選10名にサイン入りチェキが当たるほか、応募者全員にオリジナル画像が配布される。
昨年12月のプレデビュー曲「zigy=zigy」以降、「Lucky=One」「BabyDon’tCry=BreakingTheLove」、1st EP『the a(e)nd』など、1年間で5回のカムバックを重ねてきたcosmosy。音楽、パフォーマンス、コンセプトのいずれにおいても進化を続けている。
