義母メシがまず過ぎる…義実家で披露される料理の味が濃い！ 美味しいと食べる夫を横目に妻と子はどうする!?
2025年11月28日 18時5分
ウーマンエキサイト

これって私がおかしいのかな…。もはや夫が「おいしい」と食べている姿を見ると、自分の味覚を疑ってしまう瞬間もあるのですが、明らかに見た目からして濃い味すぎる…。自分だけ我慢するならまだしも、子どもにお義母さんのご飯を食べさせるわけにはいかない…。何か良い対処法を見つけられるのでしょうか。＞＞【まんが】義母のメシがまずい(ウーマンエキサイト編集部)