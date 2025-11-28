熊本市が廃止の方針を示していたSuicaやPASMOなど市電の全国交通系ICカードの利用について、大西一史市長は28日の市議会で一転し、「存続の方針」を表明しました。

懸案だった更新費用にメドがつき利用者の利便性を総合的に判断したとしています。



28日に開会した熊本市の定例市議会。



■大西一史市長

「全国交通系ICカードが利用可能な機器に更新することといたしました」





SuicaやPASMOなど全国交通系ICカード用機器をめぐって当初の試算では機器の更新に約2億円かかることから、2026年3月末で市電での利用ができなくなる方針を示していました。

しかし改めて精査したところ、一部の機器を安価なものに変更するなどした場合に当初より5000万円安い1億5000万円で済むことや、更新時に国からの補助が利用できる可能性があることがわかったということです。



また市電の利用者や運転士などへのアンケートで全国ICカードを支持する声が多かったことを踏まえ、一転、継続の方針を決めたということです。



■大西一史市長

「来街者のみなさんも使いやすい、海外のお客様も全国ICを使っている方も多くいらっしゃるということで混乱が少なく、乗り降りも非常にスムーズという意味では現金でなく、電子決済を広めていくのは非常に重要」



■永島由菜キャスター

「全国ICカード維持について利用者はどう受け止めているのでしょうか」



■街の声

「払える手段が増えるのはうれしい」

「降りるときに混むのでカードを使った方が遅延にも影響はなくなるのかなと思うので、全国のカードを使えるのはいいことだなと思います」



熊本市は来年度の当初予算案に更新費用を計上する予定です。



現在、熊本市電ではSuicaやPASMOなどの全国交通系ICカードのほか、現金、くまモンのICカード、QRコード決済、クレジットカードのタッチ決済のほかにもモバイル乗車券や下通交通券、九州満喫きっぷなどが利用できます。

昨年度の利用者の決済方法は全国ICカードが43.5％と最も多くなっています。



一方、県内のバス会社5社は去年11月に全国IC利用を廃止しています。このことについて大西市長は「廃止後に大きな混乱はなく、現状の中で利便性を高めてもらいたい」として、バスにおいては全国ICの再導入を働きかけることは予定していないと話しています。